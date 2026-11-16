Они уточнили, что за девять месяцев 2026-го защитные решения компании отразили около 15 тыс. попыток атак, в том числе в РФ, Перу, Анголе и Боливии. Вирус загружает на компьютеры жертв вредоносное ПО CoffeeLoader.



В компании напомнили, что в 2017-м Retadup массово распространялся через USB-накопители. Он копировал себя на флешки в форме скрытых файлов и ярлыков, а при запуске на новом ПК включал его в ботнет. В 2019-м французская полиция перехватила контроль над серверами управления и отправила ботам команду на самоуничтожение. В итоге вылечили более 850 тыс. устройств.



Однако вирус мог сохраниться на устройствах без доступа в интернет.



В 2024-м неизвестные заново зарегистрировали доменные имена бывших серверов управления и запустили новую инфраструктуру. Теперь при подключении старой зараженной флешки червь обращается на знакомый адрес и получает команду загрузить CoffeeLoader. Этот зловред использует функции видеокарты для расшифровки своего кода, что помогает обходить обнаружение в песочницах.



После он прописывается в автозагрузку и блокирует возможность удалить себя стандартными инструментами.



Ранее россиян предупредили о вредоносном ПО, умеющем следить через камеру ноутбука.

