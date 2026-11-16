«Лаборатория Касперского» сообщила о воскрешении побежденного вируса
Россиян после семилетнего перерыва атаковал вирус Retadup, который считался побежденным. Об этом «Ленте.ру» на конференции CyberSecurity Weekend 2026 рассказали аналитики «Лаборатории Касперского».
Они уточнили, что за девять месяцев 2026-го защитные решения компании отразили около 15 тыс. попыток атак, в том числе в РФ, Перу, Анголе и Боливии. Вирус загружает на компьютеры жертв вредоносное ПО CoffeeLoader.
В компании напомнили, что в 2017-м Retadup массово распространялся через USB-накопители. Он копировал себя на флешки в форме скрытых файлов и ярлыков, а при запуске на новом ПК включал его в ботнет. В 2019-м французская полиция перехватила контроль над серверами управления и отправила ботам команду на самоуничтожение. В итоге вылечили более 850 тыс. устройств.
Однако вирус мог сохраниться на устройствах без доступа в интернет.
В 2024-м неизвестные заново зарегистрировали доменные имена бывших серверов управления и запустили новую инфраструктуру. Теперь при подключении старой зараженной флешки червь обращается на знакомый адрес и получает команду загрузить CoffeeLoader. Этот зловред использует функции видеокарты для расшифровки своего кода, что помогает обходить обнаружение в песочницах.
После он прописывается в автозагрузку и блокирует возможность удалить себя стандартными инструментами.
Ранее россиян предупредили о вредоносном ПО, умеющем следить через камеру ноутбука.
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