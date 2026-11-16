Норвегия официально запретила въезд российским и белорусским спортсменам

Норвегия с 16 ноября ввела ограничения на въезд российских и белорусских профессиональных спортсменов, а также сопровождающего их персонала. Запрет распространяется в том числе на атлетов, выступающих в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба правительства скандинавского королевства.

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Министерство юстиции и общественной безопасности страны поручило Норвежскому директорату по делам иностранцев и полицейскому управлению отказывать таким спортсменам во въезде, если они прибывают для участия в соревнованиях. Новые правила также предусматривают отказ в выдаче виз этой категории заявителей.

В Осло объяснили, что приняли решение из-за смягчения ограничений для атлетов из РФ и Белоруссии со стороны международных спортивных федераций. В правительстве королевства заявили о намерении не допускать их участия в соревнованиях на своей территории, пока продолжается конфликт на Украине.

При этом меры не распространяются на граждан, у которых есть действующий вид на жительство в одной из стран Шенгенской зоны. Заявления на визы, находящиеся на рассмотрении, будут оценивать с учетом новых правил.

Недавно министр спорта РФ Михаил Дегтярев призвал лишить Норвегию, Финляндию и Чехию права проводить международные соревнования из-за их позиции в отношении атлетов из России.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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