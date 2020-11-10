Власти Подмосковья не планируют проводить массовые новогодние мероприятия

Ограничение будет действовать с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года включительно. Продажа товаров и услуг при этом в них не запрещена. Театры и кинотеатры, а также концертные залы продолжат работать при условии заполнения зала не более чем на 25%, массовые спортивные мероприятия будут проводиться только по согласованию с властями города.

Будут закрыты и детские игровые комнаты, лагеря и развлекательные центры, если они находятся в зданиях.

Работа выставок и культурно-массовых мероприятий станет возможна только онлайн, ограничения не коснуться официальных мероприятий, проводимых по решению органов исполнительной власти.