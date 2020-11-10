Власти Подмосковья не планируют проводить массовые новогодние мероприятия
Власти Подмосковья не планируют проводить массовые новогодние мероприятия, передает ТАСС со ссылкой на слова губернатора области Андрея Воробьева.
«Но с семьей тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год», - сказал Воробьев.
Ранее во вторник власти Москвы запретили ресторанам и клубам принимать посетителей с 23:00 до 06:00.
Ограничение будет действовать с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года включительно. Продажа товаров и услуг при этом в них не запрещена. Театры и кинотеатры, а также концертные залы продолжат работать при условии заполнения зала не более чем на 25%, массовые спортивные мероприятия будут проводиться только по согласованию с властями города.
Будут закрыты и детские игровые комнаты, лагеря и развлекательные центры, если они находятся в зданиях.
Работа выставок и культурно-массовых мероприятий станет возможна только онлайн, ограничения не коснуться официальных мероприятий, проводимых по решению органов исполнительной власти.
На дистанционный режим обучения на это время переводят столичные вузы и колледжи, подчиненные городским властям, транспортные карты учащихся заблокируют, им рекомендовано находиться дома. По вузам будет отдельное решение на уровне правительства РФ.
В понедельник и Во Франции предложили отменить празднование Рождества и Нового года из-за коронавируса, передает Reuters.
С таким предложением выступил глава госпиталя Антония в Парижском регионе Жюльен Ленгле. По его словам. массовые гуляния в эти праздники способны породить огромную вспышку заболеваний коронавирусом, что может стать началом третьей волны заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru