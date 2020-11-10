Московские власти не планируют полный локдаун общепита

Столичные власти не планируют полный локдаун ресторанного бизнеса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам чиновника, речи о полном закрытии общепита в Москве пока не идёт.

Ранее во вторник мэр города Сергей Собянин подписал указ о приостановке работы ресторанов и кафе в период с 23:00 до 6 часов утра. Ограничения начнут действовать 13 ноября и продлятся до 15 января.

