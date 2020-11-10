Московские власти не планируют полный локдаун общепита
10 ноября 202021:32
Столичные власти не планируют полный локдаун ресторанного бизнеса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По словам чиновника, речи о полном закрытии общепита в Москве пока не идёт.
Ранее во вторник мэр города Сергей Собянин подписал указ о приостановке работы ресторанов и кафе в период с 23:00 до 6 часов утра. Ограничения начнут действовать 13 ноября и продлятся до 15 января.
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10 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru