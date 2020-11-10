Дожить до 2021-го: Ждать ли новой волны COVID-19
Пока одни специалисты спорят о том, как справиться с подъёмом заболеваемости коронавирусом в этом году, другие прогнозируют, что в будущем эта проблема станет сезонной.
Четвертой волны инфекции в 2021 году ждать не стоит. Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды.
«С течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», — сказал медик. Он также добавил, что к следующему году сознательное население сделает прививки от коронавируса. По его словам, у тех, кто успеет переболеть, останутся антитела класса G, обеспечивающие надежную защиту от заражения.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения намерена осуществить кардинальный перелом ситуации с COVID-19 к марту следующего года. Соответствующее заявление сделал глава работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам Брюс Эйлвард.
По его словам, к этому времени в мире будут быстрые тесты на коронавирус, вакцины, а также достаточное количество индивидуальных средств защиты. Кроме того, ВОЗ в начале 2021 года планирует старт программ предоставления вакцин.
А пока что пандемию коронавируса назвали вышедшей за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здоровья людей. С такой оценкой выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
В связи с этим глава ВОЗ считает необходимым рассматривать вакцину от COVID-19 в качестве «глобального общественного блага, а не частного сырьевого товара». Гебрейесус также отметил, что пандемия коронавируса отрицательно сказалась на лечении пациентов с другими заболеваниями.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость ужесточить ограничения в регионах, где показатели заболеваемости коронавирусом превышают средний по стране. Между тем, в Кремле заявили, что в нескольких регионах система здравоохранения уже перегружена.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в эфире НСН, при каких условиях согласился бы с Поповой.
«Тут нужен весь комплекс мер: и разъяснительная работа, и требование исполнения санитарных норм. Конечно, нужно и создавать условия: продавать маски рядом с метро за низкую цену. А у пенсионеров есть деньги их купить? Так что требования должны быть не только к людям, но и к властям. Только в такой интерпретации я согласен с призывом Поповой», - отметил Онищенко.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что 82% коек для больных коронавирусом на данный момент в России заняты. По его словам, около 75% зараженных новым вирусом россиян находятся на амбулаторном лечении.
Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции остаётся тревожной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ситуацию держит на контроле правительственный штаб. Песков отметил, что особое внимание сейчас уделяется регионам, где система здравоохранения испытывает перегрузки. Он напомнил, что для этого правительство выделило дополнительные средства.
Пока медики едва справляются с приёмом заболевших, специалисты советуют россиянам укреплять иммунитет - дышать свежим воздухом, сохранять физическую активность и правильно питаться.
Так, свои рекомендации на этот счёт в эфире НСН дал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - рекомендовал эксперт.
Массовая вакцинация от коронавируса российской вакциной "Спутник V" может начаться в Москве и Подмосковье в течение двух недель. Об этом сообщает директор Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. Он отметил, что препарат смогут получить не только те граждане, которые состоят в группе риска. По его словам, вакцинация будет производиться по территориальному признаку.
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