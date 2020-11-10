Дожить до 2021-го: Ждать ли новой волны COVID-19

Четвертой волны инфекции в 2021 году ждать не стоит. Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды.

«С течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», — сказал медик. Он также добавил, что к следующему году сознательное население сделает прививки от коронавируса. По его словам, у тех, кто успеет переболеть, останутся антитела класса G, обеспечивающие надежную защиту от заражения.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения намерена осуществить кардинальный перелом ситуации с COVID-19 к марту следующего года. Соответствующее заявление сделал глава работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам Брюс Эйлвард.

По его словам, к этому времени в мире будут быстрые тесты на коронавирус, вакцины, а также достаточное количество индивидуальных средств защиты. Кроме того, ВОЗ в начале 2021 года планирует старт программ предоставления вакцин.

А пока что пандемию коронавируса назвали вышедшей за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здоровья людей. С такой оценкой выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В связи с этим глава ВОЗ считает необходимым рассматривать вакцину от COVID-19 в качестве «глобального общественного блага, а не частного сырьевого товара». Гебрейесус также отметил, что пандемия коронавируса отрицательно сказалась на лечении пациентов с другими заболеваниями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость ужесточить ограничения в регионах, где показатели заболеваемости коронавирусом превышают средний по стране. Между тем, в Кремле заявили, что в нескольких регионах система здравоохранения уже перегружена.