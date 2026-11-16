В Госдуме призвали увеличить годовой лимит пенсионных баллов

По его словам, такая мера позволит людям, работающим на двух работах, получать в полной мере вознаграждение за свой труд в рамках пенсионной системы и не терять потенциальный капитал из-за действующего лимита.



Также он призвал ввести обязательное информирование граждан о том, как вторая работа влияет на права в этом направлении.



Панеш добавил, что многие не знают, что взносы с дополнительного места могут учитываться, и не проверяют, перечисляет ли работодатель средства. Политик предложил сделать в личном кабинете на «Госуслугах» для этого наглядный инструмент.



Также парламентарий считает нужным распространить индексацию на пенсии работающих пенсионеров без ограничений по количеству баллов при перерасчете. По его словам, следует разграничивать режимы занятости.



Например, работа на полставки у основного работодателя — это неполное время, а совместительство — отдельная занятость в свободный от основной период.



На днях рассказывали, что в 12 субъектах средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей.

