«COVID работает круглосуточно». Вирусолог раскритиковал «ночные санкции» в Москве

«Это очень ответственное решение. Я не уверен, поймут ли люди. Глупость закрывать ночные клубы на ночь, ведь днем тоже люди заражаются. Коронавирус работает без выходных днем и ночью. Ясно, что реакция людей будет отрицательная. Важно, чтобы до паники не дошло, ведь для молодежи снова наступает безысходность и безнадежность. Один из главных итогов пандемии – это то, что психика людей страдает», - сказал он.

Ершов считает, что общепит не имеет смысла закрывать ночью.

«Эта мера вообще не достигает цели. Вирус работает круглосуточно. Чего действительно надо избегать, так это больших сборищ», - резюмировал ученый.

За минувшие сутки в России выявили 20 977 новых случаев коронавируса. Это почти на тысячу меньше, чем день назад. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Между тем, по сообщениям Минздрава, в российских больницах занято 82% мест.

