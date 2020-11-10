«COVID работает круглосуточно». Вирусолог раскритиковал «ночные санкции» в Москве

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи рассказал в эфире НСН, почему принимаемые столичными властями меры не будут эффективными.

Власти Москвы решили ввести новые ограничения из-за коронавируса с 13 ноября на два месяца. В частности, студенты вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение, транспортные карты учащихся заблокируют. Кино и театры разрешено заполнять лишь на 25%. Кроме того, рестораны и клубы не смогут работать с 23.00 до 06.00.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, почему новые ограничения не будут эффективными.

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«Это очень ответственное решение. Я не уверен, поймут ли люди. Глупость закрывать ночные клубы на ночь, ведь днем тоже люди заражаются. Коронавирус работает без выходных днем и ночью. Ясно, что реакция людей будет отрицательная. Важно, чтобы до паники не дошло, ведь для молодежи снова наступает безысходность и безнадежность. Один из главных итогов пандемии – это то, что психика людей страдает», - сказал он.

Ершов считает, что общепит не имеет смысла закрывать ночью.

«Эта мера вообще не достигает цели. Вирус работает круглосуточно. Чего действительно надо избегать, так это больших сборищ», - резюмировал ученый.

За минувшие сутки в России выявили 20 977 новых случаев коронавируса. Это почти на тысячу меньше, чем день назад. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Между тем, по сообщениям Минздрава, в российских больницах занято 82% мест.

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ФОТО: РИА Новости
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