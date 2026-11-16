Путин оценил вклад саперов КНДР в возвращение Курской области к мирной жизни
Президент Владимир Путин заявил, что Российская Федерация высоко ценит вклад саперов и инженерно-строительных подразделений из Северной Кореи в возвращение Курского региона к мирной жизни. Об этом он сказал на встрече с членом президиума ТПК Чо Ен Воном, который прибыл в столицу, сообщила пресс-служба Кремля.
По словам главы государства, специалисты Пхеньяна занимались в том числе восстановлением объектов инфраструктуры в области. Он подчеркнул, что Москва это очень высоко ценит. Также в приграничном субъекте собираются обустроить скульптурную композицию, которую посвятят совместному подвигу воинов РФ и КНДР
Ранее в МИД Корейской Народно-Демократической Республики заявили о стремлении развивать сотрудничество с Россией.
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