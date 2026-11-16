По словам главы государства, специалисты Пхеньяна занимались в том числе восстановлением объектов инфраструктуры в области. Он подчеркнул, что Москва это очень высоко ценит. Также в приграничном субъекте собираются обустроить скульптурную композицию, которую посвятят совместному подвигу воинов РФ и КНДР



Ранее в МИД Корейской Народно-Демократической Республики заявили о стремлении развивать сотрудничество с Россией.

