Самый главный симптом. Врачи рассказали, как определить COVID-19

«Если человек без температуры имеет учащённый ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ лёгких», —считает Болибок.

Он рекомендовал проверить частоту дыхания в спокойном состоянии – считать вдохи сидя в удобной позе. Медик напомнил, что здоровых взрослый совершает от 16 до 20 вдохов в минуту.

Заложенность ушей также часто становится симптомом новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в комментарии «Российской газете».