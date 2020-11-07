Самый главный симптом. Врачи рассказали, как определить COVID-19
Медики все больше изучают коронавирусную инфекцию COVID-19 и выявляют новые симптомы заболевания.
Одышка, которая возникает одновременно с тахикардией, - один из наиболее настораживающих симптомов коронавирусной инфекции COVID-19, считает иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«Если человек без температуры имеет учащённый ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ лёгких», —считает Болибок.
Он рекомендовал проверить частоту дыхания в спокойном состоянии – считать вдохи сидя в удобной позе. Медик напомнил, что здоровых взрослый совершает от 16 до 20 вдохов в минуту.
Заложенность ушей также часто становится симптомом новой коронавирусной инфекции, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в комментарии «Российской газете».
В качестве доказательства она привела в пример результаты исследователей из Турции. По данным ученых, из 172 пациентов, заболевших COVID-19, на заложенность ушей жаловался 31 человек (18%). При легкой формой заболевания подобный симптом ощущали 12% больных, при средне-тяжелой и тяжелой формах – около 3% заболевших.
По словам Пшеничной, заложенность ушей также встречается и при ОРВИ.
Международная лига дерматологических обществ совместно с Американской академией дерматологии обнаружила, что COVID-19 может вызывать раздражение на пальцах ног. Об этом пишет The Telegraph.
Согласно обследованию пациентов с COVID-19, у многих заболевших опухоли и краснели пальцы на ногах и сами стопы. Проявившиеся симптомы были схожи с обморожением и длились от одной до четырех недель.
Ранее вирусолог Виктор Зуев в беседе с НСН напомнил о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и перехода на удаленную работу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru