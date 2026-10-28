Основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев обозначил комплекс факторов, из‑за которых обслуживание машины дорожает: растут затраты на топливо, запчасти и сами сервисные услуги.

По его словам, клиенты реагируют на это по‑разному: часть автовладельцев пытается экономить и выполнять отдельные работы самостоятельно, но при серьезных поломках все равно обращаются в профильные сервисы.

«Автомобилисты ищут возможность сэкономить, поэтому те работы, которые они могут произвести самостоятельно, делают сами. Те работы, которые можно без особых рисков выполнить в каком‑нибудь гараже без официальных документов, автомобилисты доверяют таким мастерским. Более ответственные операции — например, замену масла в коробке — они проводят в сервисах, где можно быть уверенным в результате. Люди готовы платить за свое спокойствие», — сказал собеседник НСН.

Еще один важный тренд, который отметил Рудяев, — изменение предпочтений при покупке авто: из‑за неопределенности с новыми китайскими моделями часть водителей склоняется к приобретению подержанных европейских и японских автомобилей. Это косвенно влияет и на нагрузку на автосервисы, и на структуру спроса на запчасти и виды работ.