В Госдуме заверили, что автомасла не подорожают из-за введения маркировки
Люди жаловались на засилье подделок автомасел, маркировка смогла решить эту проблему, сказал в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Маркировка автомобильных масел доказала свою эффективность: контрафакта и подделок на российском рынке стало меньше, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«Автомобили и их обслуживание зависят от того, какого качества у нас запчасти. Сейчас мы видим, как развивается ситуация с маркировкой автомасел. Люди действительно жаловались на подделки и фальсификат — и эти жалобы были совершенно обоснованны. Сегодня система маркировки доказывает свою эффективность. Недавно появились новости о том, что три тысячи бочек минерального масла выдавали за синтетическое. Бывают случаи и еще хуже! Такие вещи нельзя допускать на рынок — именно этому и препятствует система маркировки. Цена на запчасти за счет маркировки не вырастет», — сказал собеседник НСН.
Содержание автомобиля становится все более затратным: дорожают топливо, комплектующие и услуги по обслуживанию. Статистика Росстата фиксирует заметный рост цен на горючее: к 13 июля 2026 года стоимость бензина в стране увеличилась на 16,4% с начала года, а дизельного топлива — на 18%. При этом динамика остаётся высокой: только за неделю с 7 по 13 июля бензин подорожал ещё на 2,3%. Параллельно в сфере автосервиса нарастают сложности: ощущается нехватка опытных мастеров, а расценки на их труд продолжают расти.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко сказал НСН, что в России все импортные масла для машин завозятся неофициально, поэтому купить контрафакт за полную стоимость проще простого, необходимо проверять по QR-коду на этикетке.
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