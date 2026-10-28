В Книжном союзе рассказали об экспертизах на запрещенную пропаганду
Система экспертизы книг прозрачна для издателей и позволяет им исправить заходящие за грани вещи до судебных претензий, сказал в эфире НСН Леонид Палько.
Экспертный центр Российского книжного союза (РКС) уже три года дает рекомендации издателям по противозаконному контенту и стал для них своеобразным «громоотводом», заявил в интервью НСН вице-президент РКС Леонид Палько.
Глава книжной сети «Читай-город» Александр Брычкин ранее заявил о непрозрачности экспертиз, выявляющих в книгах запрещенную законом пропаганду. Однако Палько с ним не согласился.
«Это служба работает у нас уже три года. Она создана межведомственным советом министерств – Минюста, Минцифры, Минкульта, МВД и так далее. Есть рекомендованные специалисты, которые утверждены этим советом. Если к нам поступают запросы, как минимум два эксперта проверяют ситуацию на соответствие с законом. Эта система очень прозрачная и понятная. Я возглавляю этот экспертный центр, за моей подписью уходят документы и все данные с разъяснением, какие пункты нарушены. Мы даем рекомендации: подправьте, уберите какие-то вещи, они заходят за грани. Если нет, предлагаем снять с продажи. Нас благодарят, я пока еще не видел, чтобы кто-то был к нам с каким-то наездом. Я называю это громоотвод. Мы даем лишь рекомендации, но, тем не менее, все прислушиваются и прекрасно понимают, что следующий шаг – уже судебное преследование», - отметил вице-президент РКС.
По его словам, при запросах от Госдумы или других госструктур экспертиза проводится бесплатно, а если инициатива идет от издателей, это делается на платной основе. При этом в РКС не отвечают за проверки, которые проводят Роскомнадзор или прокуратура, добавил Палько.
Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев ранее заявил НСН, что закрытие после 11 лет работы принадлежащего холдингу издательство Individuum - это «творческий процесс». В прошлом году в подразделении Individuum, издательстве Popcorn books прошли обыски из-за признаков в книгах пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ – прим. НСН), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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