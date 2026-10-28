Экспертный центр Российского книжного союза (РКС) уже три года дает рекомендации издателям по противозаконному контенту и стал для них своеобразным «громоотводом», заявил в интервью НСН вице-президент РКС Леонид Палько.

Глава книжной сети «Читай-город» Александр Брычкин ранее заявил о непрозрачности экспертиз, выявляющих в книгах запрещенную законом пропаганду. Однако Палько с ним не согласился.