Меньше масла, больше нюансов: Как сервисы учатся обслуживать электрокары

Сервисных центров, готовых работать с электрокарами, становится больше, а развитая сеть зарядных станций уже позволяет комфортно путешествовать на электромобиле по стране, сказал НСН Евгений Катальницкий.

Руководитель блока аналитики Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, руководитель отдела маркетинга PUNKT E Евгений Катальницкий сказал в пресс-центре НСН, что хотя эксплуатация электрокаров во многом проще (например, не нужна замена масла), у них есть специфические потребности — в частности, уход за тормозной системой из‑за особенностей рекуперативного торможения, а также сложный сервис батареи и электроники, требующий особых компетенций.

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«Электромобиль не требует регулярной замены масла. Популярна такая услуга, как чистка тормозных колодок: при эксплуатации электромобиля в городе они могут практически не использоваться, поскольку торможение происходит за счет двигателя. Из‑за простоя тормозные колодки могут начать ржаветь. В плане обслуживания электромобили более совершенны, но есть свои нюансы — например, сложности, связанные с батареей и электронными системами. Это требует привлечения узкопрофильных специалистов. Многие сервисные центры сейчас осваивают обслуживание электромобилей, и их становится все больше. Тот, кто первым выходит на этот рынок, получает преимущество в освоении ниши. Сейчас в России насчитывается около 10,2 тысячи зарядных станций, из них более пяти тысяч — быстрозарядные: они позволяют зарядить электромобиль за 30-40 минут. В этом году уже нет проблем с тем, чтобы отправиться в путешествие и подзарядиться по пути», — сказал собеседник НСН.

Ранее председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева сказала НСН, что дилеры урезают скидки, а покупатели продолжают обеспечивать рост рынка электромобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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