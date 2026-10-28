Руководитель блока аналитики Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, руководитель отдела маркетинга PUNKT E Евгений Катальницкий сказал в пресс-центре НСН, что хотя эксплуатация электрокаров во многом проще (например, не нужна замена масла), у них есть специфические потребности — в частности, уход за тормозной системой из‑за особенностей рекуперативного торможения, а также сложный сервис батареи и электроники, требующий особых компетенций.