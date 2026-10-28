Владимир Путин назвал Илона Маска гениальным человеком

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск - «реально гениальный человек». Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В ходе посещения выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики и социальной сфере, он напомнил, что американский бизнесмен вывел на орбиту более пяти тысяч спутников Starlink.

Глава государства добавил, что создание российского аналога этих аппаратов — это только первые шаги.

«Но мы гордимся тем, что мы начали это делать — и начали делать самостоятельно», — заключил российский лидер.

Ранее в Госдуме допустили совместные проекты с Илоном Маском после визита его отца Эррола в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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