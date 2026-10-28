«Еще одна часть истории санкционной реальности — то, что на смену привычным нам маркам пришли китайские автомобили. Сегодня это становится актуальной проблемой. Поначалу казалось, что ситуация складывается удачно: на рынке появились достаточно интересные и недорогие автомобили разных классов, успешно конкурирующие в различных нишах. Однако спустя несколько лет мы сталкиваемся с обращениями от огромного количества людей, организаций и профильных структур — из‑за отсутствия сервиса и запчастей, невозможности поддерживать должное техническое состояние и ремонтировать китайские автомобили. Мы даже обсуждали этот вопрос на круглом столе в Госдуме. Особенно остро стоит проблема с марками, которые вышли на рынок, а затем прекратили свое существование. Это потенциальный металлолом: он пока ездит, но что с ним делать дальше — непонятно. Все это указывает на совершенно иной характер отношения китайских производителей к сервису как таковому», — сказал собеседник НСН.

Содержание автомобиля становится всё более затратным: дорожают топливо, комплектующие и услуги по обслуживанию. Статистика Росстата фиксирует заметный рост цен на горючее: к 13 июля 2026 года стоимость бензина в стране увеличилась на 16,4% с начала года, а дизельного топлива — на 18%. При этом динамика остаётся высокой: только за неделю с 7 по 13 июля бензин подорожал ещё на 2,3%. Параллельно в сфере автосервиса нарастают сложности: ощущается нехватка опытных мастеров, а расценки на их труд продолжают расти.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто сказал НСН, что удобный курс валют и традиционный спад продаж в Европе вывел Россию в топ-2 по автомобильным сделкам на континенте.

