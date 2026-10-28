Глава «Роскосмоса» рассказал, когда затопят МКС

По его словам, американская сторона обратилась к России с инициативой продлить окончание срока работы станции с 2028 на 2030 год.

«И дальше с затоплением 2031 или 2032 год», - рассказал он на полях форума Россия - Африка.

Ранее Баканов заявил, что Россия и КНР начинают совместную марсианскую миссию — изготовление приборов и техники для изучения Марса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».