Глава «Роскосмоса» рассказал, когда затопят МКС

Международная космическая станция (МКС) может быть затоплена в 2031-2032 годах. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

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По его словам, американская сторона обратилась к России с инициативой продлить окончание срока работы станции с 2028 на 2030 год.

«И дальше с затоплением 2031 или 2032 год», - рассказал он на полях форума Россия - Африка.

Ранее Баканов заявил, что Россия и КНР начинают совместную марсианскую миссию — изготовление приборов и техники для изучения Марса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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