Комментируя сообщения британских СМИ о возможных новых поставках Киеву ракет Storm Shadow, она указала, что это свидетельствует о намерении Лондона продолжать боевые действия ради нанесения максимального ущерба России.

«Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», — добавила дипломат.

Ранее военный эксперт Андрей Колесник заявил, что спутник-шпион, передающий разведданные в интересах Украины, является для России законной целью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

