Захарова: Россия готова уничтожать новые ракеты Storm Shadow
Великобритания стремится к дальнейшей эскалации украинского конфликта. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя сообщения британских СМИ о возможных новых поставках Киеву ракет Storm Shadow, она указала, что это свидетельствует о намерении Лондона продолжать боевые действия ради нанесения максимального ущерба России.
«Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», — добавила дипломат.
Ранее военный эксперт Андрей Колесник заявил, что спутник-шпион, передающий разведданные в интересах Украины, является для России законной целью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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