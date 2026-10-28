Захарова: Россия готова уничтожать новые ракеты Storm Shadow

Великобритания стремится к дальнейшей эскалации украинского конфликта. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментируя сообщения британских СМИ о возможных новых поставках Киеву ракет Storm Shadow, она указала, что это свидетельствует о намерении Лондона продолжать боевые действия ради нанесения максимального ущерба России.

«Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», — добавила дипломат.

Ранее военный эксперт Андрей Колесник заявил, что спутник-шпион, передающий разведданные в интересах Украины, является для России законной целью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Lewis Joly / AP
ТЕГИ:СпецоперацияМария ЗахароваРакетыУкраинаВеликобритания

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