«Станем мировыми лидерами»: Как автосервисы переживают тяжелый период

Алексей Рудяев заявил НСН, что автосервисная отрасль пройдет через сложный этап и выйдет на качественно новый уровень, а Россия способна занять лидирующие позиции в этом сегменте.

Основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев заявил в пресс-центре НСН, что стремительные изменения на рынке создают неопределенность — в том числе в вопросах подготовки кадров, — но одновременно становятся источником новых идей и стимулом для пересмотра привычных подходов.

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«Для автосервисов в последнее время произошло очень много изменений. При привлечении специалистов даже непонятно, к чему их готовить: мы не знаем, что будет завтра. Это очень интересный период — он позволяет рождаться новым идеям, мыслям и целям, о которых раньше даже не задумывались. Он заставляет менять бизнес‑модель, подход к персоналу, к тому, как выглядит автосервис. Как бы кто ни жаловался, мы переживем этот тяжелый период, и, думаю, в будущем автосервисы очень сильно изменятся. Не секрет, что по многим сферам Россия — лидер в мире: например, по банковским сервисам, Госуслугам и так далее. Я верю, что и в сфере автосервисов мы станем лидерами», — указал Рудяев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сказал в пресс-центре НСН, что профильные сервисы и обычные граждане жалуются на сложности с обслуживанием китайских автомобилей, эта проблема становится все более актуальной.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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