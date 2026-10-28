Ученые обнаружили маркеры рака в анализах за 10 лет до болезни

В частности, ученые изучили образцы крови почти тысячи мужчин, у которых впоследствии был выявлен рак простаты. Их сравнили с образцами здоровых участников из контрольной группы. Наблюдение, которое велось 16 лет, позволило найти биологические маркеры, сигнализировавшие о болезни задолго до её клинического проявления.

Ключевым открытием стало разделение белковых маркеров на две группы. В первую определили 12 белков, связанных с самим фактом развития рака простаты в отдалённом будущем. Во вторую попали маркеры агрессии, связанные с развитием летальных форм рака.

«Исследование показывает, что агрессивный рак простаты — это не просто внезапно возникшая опухоль, а результат биологических изменений, которые можно обнаружить за годы до клинических проявлений», - пояснил Корякин.

Отмечается, что полученные результаты - важный шаг к персонализированной медицине.

Ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что методы лечения рака достигли колоссального прогресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

