Ученые обнаружили маркеры рака в анализах за 10 лет до болезни
Оксфордские ученые выяснили, что маркеры рака можно найти в анализе крови, взятом за 10 лет до первых симптомов. Об этом сайту aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.
В частности, ученые изучили образцы крови почти тысячи мужчин, у которых впоследствии был выявлен рак простаты. Их сравнили с образцами здоровых участников из контрольной группы. Наблюдение, которое велось 16 лет, позволило найти биологические маркеры, сигнализировавшие о болезни задолго до её клинического проявления.
Ключевым открытием стало разделение белковых маркеров на две группы. В первую определили 12 белков, связанных с самим фактом развития рака простаты в отдалённом будущем. Во вторую попали маркеры агрессии, связанные с развитием летальных форм рака.
«Исследование показывает, что агрессивный рак простаты — это не просто внезапно возникшая опухоль, а результат биологических изменений, которые можно обнаружить за годы до клинических проявлений», - пояснил Корякин.
Отмечается, что полученные результаты - важный шаг к персонализированной медицине.
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