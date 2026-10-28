Почему автосервисы остаются без новых кадров
Алексей Рудяев в пресс-центре НСН обратил внимание на острую проблему дефицита кадров в сфере автосервисного обслуживания и на системное недооценение рабочих профессий.
Основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев заявил в пресс-центре НСН, что значимость ниши автосервисов зачастую упускают из виду, хотя от неё напрямую зависит функционирование ключевых городских и социальных сервисов — от скорой помощи до продуктовой логистики.
«Рабочие профессии не продвигают. Это повсеместная история — не только в автосервисах. Складывается ощущение, что о нише автосервисов и обслуживания автомобилей задумываются по остаточному принципу. Но на самом деле это сверхважная ниша: от неё зависит бесперебойная работа всех спецслужб — скорой помощи, доставки продуктов в магазины и так далее. Есть опытные механики — со стажем 10 и более лет, им уже за 30, — они продолжают развиваться, совершенствовать навыки. А новых специалистов практически нет: молодые люди в профессию не приходят», — сказал собеседник НСН.
Ранее руководитель отдела обучения и развития продаж MARSHALL Алексей Абрамов заявил в пресс-центре НСН, что ответственность автомеханика сопоставима с ответственностью врача, а значит, отношение к профессии нужно менять — в том числе при участии дилеров и автопроизводителей.
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