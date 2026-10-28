«Рабочие профессии не продвигают. Это повсеместная история — не только в автосервисах. Складывается ощущение, что о нише автосервисов и обслуживания автомобилей задумываются по остаточному принципу. Но на самом деле это сверхважная ниша: от неё зависит бесперебойная работа всех спецслужб — скорой помощи, доставки продуктов в магазины и так далее. Есть опытные механики — со стажем 10 и более лет, им уже за 30, — они продолжают развиваться, совершенствовать навыки. А новых специалистов практически нет: молодые люди в профессию не приходят», — сказал собеседник НСН.

Ранее руководитель отдела обучения и развития продаж MARSHALL Алексей Абрамов заявил в пресс-центре НСН, что ответственность автомеханика сопоставима с ответственностью врача, а значит, отношение к профессии нужно менять — в том числе при участии дилеров и автопроизводителей.

