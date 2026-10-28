«Ответственность как у хирурга»: Профессию автомеханика призвали популяризировать
Алексей Абрамов сказал НСН, что ответственность автомеханика сопоставима с ответственностью врача, а значит, отношение к профессии нужно менять — в том числе при участии дилеров и автопроизводителей.
Руководитель отдела обучения и развития продаж MARSHALL Алексей Абрамов заявил в пресс-центре НСН, что несмотря на высокую востребованность, достойный уровень зарплат и реальные перспективы карьерного роста, специальность по‑прежнему не считается престижной.
«Дефицит кадров сохраняется. Всюду сейчас рекламируют IT‑специалистов, но, я уверен, вы ни разу не видели по телевизору рекламу профессии автомеханика. Зарплаты квалифицированных автомехаников вполне сопоставимы с доходами IT‑специалистов среднего звена. Это интересная, технологичная, брутальная, по‑своему мужская работа. В ней есть возможности для развития: я лично знаю людей, которые начинали как автомеханики, а сейчас руководят сервисами. Есть шанс вырасти как профессионал — отрасль развивается очень активно. При этом профессия до сих пор считается не слишком престижной. Например, хирург ассоциируется с чем‑то очень уважаемым — ведь он спасает жизни. Я считаю, что автомеханик должен стоять на одном уровне с хирургом: ответственность у него тоже огромная. Нам всем нужно популяризировать эту профессию. В этом должны участвовать и автомобильные дилеры, и сами автопроизводители. Раньше подготовка механика с учетом обучения, инструментов и спецодежды обходилась примерно в 220 тысяч рублей. Сейчас эта сумма составляет порядка 250-260 тысяч рублей», — сказал собеседник НСН.
Ранее основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев заявил в пресс-центре НСН, что на фоне роста стоимости обслуживания и сомнений в перспективах новых китайских моделей водители всё чаще делают ставку на подержанные европейские и японские авто.
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