Путин: Государства должны влиять на работу соцсетей
Государства должны влиять на работу социальных сетей. Как сообщает RT, об этом на полях саммита Россия — Африка заявил президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил о протестах в Иране. По словам главы государства, происходящее на улицах Тегерана «в значительной степени было инициировано в соцсетях», которые не контролировались властями арабской республики.
Также Путин указал, что и французское руководство заявило о том, что на события в крупных городах страны влияют соцсети.
«Я думаю, будет правильно, если мы все будем влиять на это и думать о вопросах безопасности», — российский лидер.
Ранее венгерский журналист Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что в случае запрета на соцсети современные дети найдут возможность для того, чтобы обойти ограничения.
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