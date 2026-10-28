Путин: Государства должны влиять на работу соцсетей

Он напомнил о протестах в Иране. По словам главы государства, происходящее на улицах Тегерана «в значительной степени было инициировано в соцсетях», которые не контролировались властями арабской республики.

Также Путин указал, что и французское руководство заявило о том, что на события в крупных городах страны влияют соцсети.

«Я думаю, будет правильно, если мы все будем влиять на это и думать о вопросах безопасности», — российский лидер.

Ранее венгерский журналист Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что в случае запрета на соцсети современные дети найдут возможность для того, чтобы обойти ограничения.

