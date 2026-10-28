«Джентльмены» не выдержали «Холода»: Российские сериалы обогнали зарубежные проекты
В том, что топовые российские проекты заняли ведущие места в рейтинге сериалов, нет ничего удивительного, заявил НСН Алексей Бырдин.
Создатели отечественных сериалов используют разные инструменты продвижения, чтобы создать ажиотаж вокруг своих проектов и повысить к ним интерес, заявил НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Российские сериалы впервые заняли четыре верхние строчки сентябрьского рейтинга аналитической компании «Медиалогия». Лидером стала криминальная драма «Холод» с Любовью Аксеновой (2876 баллов), следом идут «Марик» (1535 баллов) и «Трудно быть богом» (1151 балл). На четвертой и пятой строчках «След» (1134 балла) и аниме «Магическая битва», (905). Кроме того, в рейтинг за первый осенний месяц в топ-30 попало 20 российских сериалов, что стало повторением установленного в апреле рекорда. А вот американские проекты впервые в 2026 году не смогли подняться выше восьмой строчки («Джентльмены», 783 балла), хотя ранее занимали лидирующие позиции.
Бырдин отметил, что у создателей отечественных сериалов есть больше инструментов для продвижения своих проектов на российском рынке.
«Если мы не берем те из иностранных сериалов, которые приходят на российский рынок через легальные каналы, те же аниме-сериалы, которые есть в каталоге у наших крупных аудиовизуальных сервисов, то такие проекты будут уступать российским сериалам, которые очень активно продвигаются рекламными, маркетинговыми инструментами и так далее. То есть ажиотаж, который создается российскими производителями сериалов вокруг своего контента, безусловно, отражается на любых метриках, связанных со спросом, с ожиданием, с интересом к этому контенту. Я не знаю, как построен рейтинг "Медиалогии", но в том, что первые места занимают топовые российские сериалы, ничего удивительного я не вижу», — пояснил собеседник НСН.
Возглавивший рейтинг сериал «Холод» от второго места отрывается по баллам почти в два раза, он же располагался на втором месте в августовском рейтинге «Медиалогии», уступив только «Дому дракона». Бырдин подчеркнул, что к этому проекту было приковано огромное внимание, поэтому ничего удивительного в его показателях нет.
«Его сюжетная линия построена на истории возмездия, что-то вроде "Графа Монте-Кристо". По своему смыслу это сюжет многим очень отзывается. И плюс в главной роли там одна из ведущих российских актрис Любовь Аксенова. К сериалу "Холод" было приковано всеобщее внимание как раз на рубеже августа-сентября и в сентябре-октябре», — поделился он.
Ранее кинокритик Роман Григорьев рассказывал НСН, что сегодня в России снимают сериалы на высоком мировом уровне по актерской игре и драматургии. По его мнению, если бы они имели полноценный выход на рынки США и Европе, они завоевали бы огромную аудиторию.
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