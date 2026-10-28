Возглавивший рейтинг сериал «Холод» от второго места отрывается по баллам почти в два раза, он же располагался на втором месте в августовском рейтинге «Медиалогии», уступив только «Дому дракона». Бырдин подчеркнул, что к этому проекту было приковано огромное внимание, поэтому ничего удивительного в его показателях нет.

«Его сюжетная линия построена на истории возмездия, что-то вроде "Графа Монте-Кристо". По своему смыслу это сюжет многим очень отзывается. И плюс в главной роли там одна из ведущих российских актрис Любовь Аксенова. К сериалу "Холод" было приковано всеобщее внимание как раз на рубеже августа-сентября и в сентябре-октябре», — поделился он.

Ранее кинокритик Роман Григорьев рассказывал НСН, что сегодня в России снимают сериалы на высоком мировом уровне по актерской игре и драматургии. По его мнению, если бы они имели полноценный выход на рынки США и Европе, они завоевали бы огромную аудиторию.

