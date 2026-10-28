«Запретами не обойдемся»: В Госдуме раскрыли задачи по регулированию автопрома
Артем Кирьянов заявил НСН, что сегодня в сфере регулирования автопрома нужна сбалансированная политика, которая обеспечит прозрачность работы иностранных брендов и создаст условия для развития российских производителей.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов обозначил в пресс-центре НСН ключевые вызовы автомобильного рынка и предложил системный подход к регулированию отрасли.
«Простыми запретами в рамках госрегулирования мы здесь не обойдемся. В основе должны быть не запреты, а умное регулирование. Наша задача — преодолеть тенденцию старения автопарка и дать возможность людям ездить на качественном автотранспорте, соответствующем их экономическим запросам. Для этого надо понять, как мы будем осуществлять регулирование входящих на наш рынок зарубежных марок, в частности китайских, и каким образом выстраивать здоровый протекционизм российского автопрома. Было бы полезно, чтобы новые марки заходили в Россию при наличии генерального соглашения о сервисе, подтвержденной дилерской и сервисной сети, а также юридически значимых и экономически обоснованных документов, контроль за которыми осуществляло бы государство. Тогда появятся гарантии по обслуживанию, замене автомобилей, поставке запчастей и так далее. Такие меры сняли бы уровень демпинга, который наблюдается сегодня, и одновременно позволили бы нарастить объемы и повысить качество продукции отечественных производителей», — сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в эфире НСН высказался резко против новых инициатив по регулированию дорожного движения. По его мнению, действующие правила вполне сбалансированы, а постоянные правки только вносят путаницу.
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