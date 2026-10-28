«Россияне не хотят покупать новых "китайцев", отдавая предпочтение старенькой европейской или японской машине. Средние чеки на обслуживание авто выросли, и люди перестали относиться к автомобилю как к чему‑то, что они поменяют через три года. Парк стареет, потому что люди не хотят пересаживаться на китайские автомобили. Автомобилисты ищут возможность сэкономить, поэтому те работы, которые они могут произвести самостоятельно, делают сами. Те работы, которые можно без особых рисков выполнить в каком‑нибудь гараже без официальных документов, автомобилисты доверяют таким мастерским. Более ответственные операции — например, замену масла в коробке — они проводят в сервисах, где можно быть уверенным в результате. Люди готовы платить за свое спокойствие», — сказал собеседник НСН.

Содержание автомобиля становится все более затратным: дорожают топливо, комплектующие и услуги по обслуживанию. Статистика Росстата фиксирует заметный рост цен на горючее: к 13 июля 2026 года стоимость бензина в стране увеличилась на 16,4% с начала года, а дизельного топлива — на 18%. При этом динамика остается высокой: только за неделю с 7 по 13 июля бензин подорожал еще на 2,3%.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сказал в пресс-центре НСН, что профильные сервисы и обычные граждане жалуются на сложности с обслуживанием китайских автомобилей, эта проблема становится все более актуальной.

