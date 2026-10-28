«Все распродали!»: Почему россияне начали скупать электромобили

Евгений Катальницкий отметил в пресс-центре НСН высокую лояльность владельцев электрокаров: подавляющее большинство из них не планируют возвращаться к авто с ДВС. 

Руководитель блока аналитики Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, руководитель отдела маркетинга PUNKT E Евгений Катальницкий сказал в пресс-центре НСН, что на фоне утильсбора рынок демонстрирует заметный рост, а дефицит моделей летом показал реальный спрос.

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«Свыше 90% владельцев электрокаров больше не возвращаются к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. После введения утильсбора рост продаж электромобилей и гибридов составил 50%. С лета этого года сложилась такая ситуация: некоторые хотели приобрести электромобиль, но не могли — все доступные экземпляры были распроданы. Отечественные электромобили занимают 41% в структуре продаж — это самый популярный и доступный вариант на текущем рынке. По итогам сентября доля электромобилей и гибридов в продажах достигла 11%, тогда как ранее она составляла 5-6%. За период с января по сентябрь доля продаж электромобилей и гибридов составила 7% от общего объёма продаж новых автомобилей», — сказал собеседник НСН.
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Руководитель Департамента социальных исследований Всероссийского центра изучения всеобщего мнения (ВЦИОМ) Андрей Даудрих представил данные исследования о предпочтениях россиян по типам автомобилей.

«До топливного кризиса мы проводили замер предпочтений россиян в отношении автомобилей. Бензиновый автомобиль выбрали бы 49% участников опроса, гибридный — 17%, дизельный — 12%, электромобиль — 12%. Каждый десятый автовладелец хотел бы иметь электрокар», — отметил Даудрих.

Основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев подтвердил, что содержание электромобиля обходится существенно дешевле, чем авто на ДВС.

Ранее Алексей Рудяев заявил в пресс-центре НСН, что на фоне роста стоимости обслуживания и сомнений в перспективах новых китайских моделей водители все чаще делают ставку на подержанные европейские и японские авто.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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