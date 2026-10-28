Руководитель Департамента социальных исследований Всероссийского центра изучения всеобщего мнения (ВЦИОМ) Андрей Даудрих представил данные исследования о предпочтениях россиян по типам автомобилей.

«До топливного кризиса мы проводили замер предпочтений россиян в отношении автомобилей. Бензиновый автомобиль выбрали бы 49% участников опроса, гибридный — 17%, дизельный — 12%, электромобиль — 12%. Каждый десятый автовладелец хотел бы иметь электрокар», — отметил Даудрих.



Основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев подтвердил, что содержание электромобиля обходится существенно дешевле, чем авто на ДВС.

Ранее Алексей Рудяев заявил в пресс-центре НСН, что на фоне роста стоимости обслуживания и сомнений в перспективах новых китайских моделей водители все чаще делают ставку на подержанные европейские и японские авто.

