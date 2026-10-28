Россиянам рассказали об истинной опасности хронического недостатка сна
Одна или две бессонные ночи не обернутся проблемами для здоровья, если избегать экстремальных нагрузок. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.
Он указал, что истинная опасность возникает, если проблемы со сном становятся регулярными, а именно возникают более трёх раз в неделю на протяжении трёх месяцев и дольше.
По его словам, хроническая бессонница негативно отражается на когнитивных способностях. Также она может спровоцировать развитие депрессии. Кроме того, повышается вероятность набора веса, развития сахарного диабета, атеросклероза и давления.
«Если уже есть заболевания сердца, то появляется повышенный риск инфарктов и инсультов», — подчеркнул врач.
Казаченко добавил, что симптомы проблем со здоровьем, вызванные бессонницей, проявляются постепенно. При этом это мало зависит от возраста человека.
Ранее терапевт Александра Вишнякова заявила, что даже одна бессонная ночь способна негативно отразиться на самочувствии человека на следующий день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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