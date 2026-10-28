Метод продвижения брендов через нейросети (GEO) не заменит SEO-продвижения, потому что одно в данном случае лишь дополняет другое, заявил НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

В России вырос спрос на услуги по продвижению брендов в нейросетях. Согласно исследованию digital-агентства DOJO MEDIA и платформы eLama, в январе-мае 2026 года число соответствующих запросов выросло с 2,5 тыс. до 17,1 тыс., пишут «Известия». Эксперты уже прогнозируют, что в ближайшем будущем видимость бизнеса в ответах нейросетей станет частью цифровой стратегии компаний. Тем не менее, уверен Жадан, традиционному уже SEO-продвижению с развитием ИИ ничто не угрожает, – во всяком случае пока.