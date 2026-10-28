У нас замена? Как бренды используют нейросети для продвижения
Тем, кто занимается SEO-продвижением, не стоит беспокоиться из-за спроса на продвижение брендов в нейросетях, заявил Александр Жадан.
Метод продвижения брендов через нейросети (GEO) не заменит SEO-продвижения, потому что одно в данном случае лишь дополняет другое, заявил НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.
В России вырос спрос на услуги по продвижению брендов в нейросетях. Согласно исследованию digital-агентства DOJO MEDIA и платформы eLama, в январе-мае 2026 года число соответствующих запросов выросло с 2,5 тыс. до 17,1 тыс., пишут «Известия». Эксперты уже прогнозируют, что в ближайшем будущем видимость бизнеса в ответах нейросетей станет частью цифровой стратегии компаний. Тем не менее, уверен Жадан, традиционному уже SEO-продвижению с развитием ИИ ничто не угрожает, – во всяком случае пока.
«На самом деле, GEO ни сколько вытесняет SEO, сколько дополняет. Потому что GEO основывается на SEO: по источникам, дополнительным ссылкам или директам, которые просто повышают ранжирование в ответах. Иными словами, это все то же SEO-продвижение, которое просто перетекает в GEO. Можно даже сказать, что, скорее, происходит усиление SEO. Это не отдельная какая-то ниша. Поэтому одно другое тут вовсе не заменяет», – сказал Жадан.
Относительно недостатков GEO-продвижения эксперт отметил, что как таковых их нет.
«Недостатков, думаю, нет. Здесь ведь все упирается в качество материалов, на которые нейросеть должна ссылаться. Вот если эти материалы будут некачественные, не будут входить в проверенные источники, то в этом случае ничего работать не будет», – добавил Жадан.
Ранее HR-эксперт Алексей Захаров рассказал НСН, как нейросети изменили профессии редактора и копирайтера.
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