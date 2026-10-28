«Китайцы» и 60% рынка: Как перестроились российские автомобилисты
Потребители адаптируются к новым условиям: значительная часть россиян не переживает из‑за ухода привычных брендов, а сами китайские машины все чаще воспринимаются как достойный и технологичный вариант для покупки, сказал в пресс-центре НСН Андрей Даудрих.
Руководитель Департамента социальных исследований Всероссийского центра изучения всеобщего мнения (ВЦИОМ) Андрей Даудрих сказал в пресс-центре НСН, что при гипотетической свободе выбора покупатели по‑прежнему отдают приоритет японским и немецким автобрендам, однако реальная структура продаж заметно отличается — лидером по доле рынка стали китайские автомобили.
«Мы проводили опрос: просили представить, что на рынке представлены марки любых стран, и спрашивали, автомобиль какой марки люди хотели бы купить. Среди тех, кто планирует приобрести машину в ближайшие годы, первое место занял японский автопром (47%). На втором месте — немецкий (42%), на третьем — российский (30%), на четвертом — корейский (29%). Теперь смотрим на реальную картину рынка: порядка 60% сегмента новых автомобилей приходится на китайские марки. Очень многое поменялось у простого потребителя. Раньше человек примерно понимал, какую машину он будет себе брать. Сейчас ситуация на рынке стала более прозрачной — ясны главные игроки. Китайские автомобили неплохие, по некоторым параметрам даже лучше и технологичнее привычных нам брендов. Их вполне можно покупать. Мы проводили еще опрос на тему переживаний из‑за ухода зарубежных брендов — не только автомобильных. 45% респондентов не испытывают беспокойства. У нас в стране народ очень адаптивный и предприимчивый», — сказал собеседник НСН.
Ранее основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев рассказал в пресс-центре НСН, что автовладельцы все внимательнее относятся к бюджету на содержание машины и тщательнее выбирают сервисы, где можно получить предсказуемый результат.
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