Электросамокаты и электровелосипеды вновь захотели прогнать с тротуаров
Электросамокатчикам хотят выдать шлемы и выгнать с тротуаров, автомобилисты и пешеходы нервничают, ожидая самого травмоопасного сезона.
Электросамокаты и электровелосипеды вновь хотят убрать с тротуаров - в конце марта в правительстве состоялось совещание по внесению поправок в правила дорожного движения (ПДД), которые касаются передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), передает РБК.
Отмечается, что с тротуаров водителей СИМ хотят вытеснить на велодорожки, а если же их нет - на дорогу, но в таком случае придется надеть шлем. Также среди вопросов, беспокоящих экспертов и законотворцев, - разрешенный возраст передвижения на СИМ. Его предлагается поднять с 14 до 16 лет.
Кроме того, власти планируют запретить передвигаться на СИМ двум и более людям одновременно, а также разобраться, что относить к СИМ, а что к мопедам. Предлагается электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт считать СИМ, а вот уже с большим показателем - мопедом. Напомним, если объем двигателя транспортного средства до 50 куб. см, то водителю нужно будет получить права категории «М», которая предназначена для управления малогабаритными транспортными средствами, например, легкими квадроциклами. Получить права такой категории можно с 16 лет. При объеме двигателя от 50 до 125 куб. см нужна категория «А1», которая подойдет для «слабых» мотоциклов. Получить такие права также можно с 16 лет.
К слову, это уже не первая попытка выгнать самокатчиков и велосипедистов с тротуара, напоминает «Свободная пресса». Так, председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов заявлял НСН, что пешеходы на тротуарах должны быть в безопасности, а водители электровелосипедов должны ездить по велодорожкам. Однако эксперт указал на то, что электровелосипеды безопаснее электросамокатов, так как могут экстренно затормозить.
«Единственный выход – создание велодорожек. Причем именно велодорожек, не дорожек для электросамокатов, потому что велосипед без мотора едет со скоростью 10-15 км/ч, а электросамокат может разогнаться до 15 км/ч, что является опасной скоростью при столкновении с пешеходом из-за неспособности электросамоката экстренно затормозить. Если же мы будем говорить о том, то электровелосипеды должны передвигаться по проезжей части, то водитель этого транспортного средства должен как минимум знать правила дорожного движения и нести ответственность. Сейчас велосипедист несет ответственность как пешеход – минимальную. Надо строить велодорожки и при проектировании новых районов обязательно учитывать такую специфику. Мы обязаны обеспечить потребности пешеходов в безопасном передвижении по тротуарам. Здесь нельзя ни в коем случае идти на компромиссы», - заявил собеседник НСН.
Ранее в Минтрансе предлагали запретить водителям электросамокатов проезд по тротуарам, если вес средства передвижения больше 35 килограммов. Максимальную скорость передвижения предлагали ограничить до 25 километров в час. Предполагалось, что при обгоне пешеходов самокатчики должны будут снизить скорость до 10 километров в час. Также им хотели запретить сигналить пешеходам в надежде, что те уступят им дорогу. Предложения были выдвинуты, но применения на практике так и не дождались.
В свою очередь глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен: все частные СИМы необходимо регистрировать, чтобы государство могло хоть как-то контролировать электросамокатчиков, моноколесистов и других.
ДЕТЯМ ТУТ НЕ МЕСТО
Вечная тема при обсуждении всех СИМ - с какого возраста детям можно ими пользоваться. На сегодняшний день аренда электросамокатов запрещена до 18 лет, за использование их детьми операторы назначают штраф до 100 тысяч рублей. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН призвала родителей не позволять своим детям пользоваться электросамокатами, поскольку подростки часто воспринимают их как баловство, а не серьезное средство передвижения.
«Прошу родителей, дети которых хотят ездить на прокатных электросамокатах, не давать им доступ, не передавать свои данные для идентификации и даже не покупать им личные электросамокаты, поскольку для детей это игрушка, баловство, повод похвастаться. Лучше подождать до 18 лет, когда это будет полноценный ответственный пользователь», - сказала она.
Эрдман напомнила, что в новом сезоне пользующиеся прокатными электросамокатами москвичи и гости столицы должны будут проходить идентификацию через портал mos.ru с шестой поездки, однако, как она уточняла ранее, подобная мера не искоренит подростков, которые будут обходить новые меры безопасности.
ТРАВМООПАСНЫЙ СЕЗОН: КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
Зима в центральной России выдалась малоснежной, что привело к более ранней вылазке любителей погонять на электросамокатах. Уже сейчас, когда стрелка термометра только начала показывать двухзначные числа, двухколесные гонщики выбрались на тротуары и дороги. Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль предупреждал: новый сезон электросамокатов станет самым травмоопасным в истории, так как все работы по урегулированию сферы СИМ были недостаточными.
«По моим данным, этот сезон будет самым травмоопасным за всю историю, потому что все работы, которые были проведены, крайне сырые и недостаточные. Москва и другие города-миллионники абсолютно не готовы к такому раскладу событий - опять электросамокаты будут сбивать пешеходов, будут увечья и трупы. Никакие ОСАГО не помогут. Помогут только принудительная идентификация по Face ID, персональная привязка человека к каждому аккаунту, аутентификация частного владельца СИМ на «Госуслугах», настройка камер видеофиксации, появление патрулей, запрет передвижения электросамокатов по тротуарам, а также жесткая кара за нарушения, вплоть до уголовной ответственности», - сказал собеседник НСН.
В связи с большим количеством ДТП с участием СИМ у врачей уже даже появился новый термин - «самокатная травма». Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель отделения травматологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Данила Ананьин рассказал, что таких травм становится все больше и больше.
«Исследования последних лет отмечают тенденцию к росту так называемой самокатной травмы как среди детей, так и среди взрослых. У детей преобладают травмы головы и лица: ушибы, ссадины, сотрясения мозга, которые часто возникают из-за удара лица о руль. Также распространены переломы верхних и нижних конечностей, причём чаще страдают руки из-за рефлекторной попытки сгруппироваться при падении», - сказал врач в интервью RT.
Чтобы обезопасить себя и окружающих заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН призвал обязать работников службы доставки, которые пользуются СИМами, проходить специальное обучение. Он отметил, что не имеет в виду введение специальных прав на управление СИМ. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман, к слову, уже рассказывала, что у сервисов кикшеринга действуют обучающие школы.
Однако даже без прохождения специального обувания важно помнить, что для безопасного передвижения рекомендуется не превышать скорость 10 км/ч, напоминает директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.
«Особенно важно помнить, что на пешеходных переходах необходимо спускаться с самоката и везти его рядом. Это правило, которое распространяется на все виды средств индивидуальной мобильности (СИМ), обеспечивает безопасность как для вас, так и для других участников дорожного движения», - отметила эксперт в беседе с «Известиями».
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