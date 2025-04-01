Электросамокаты и электровелосипеды вновь захотели прогнать с тротуаров

Отмечается, что с тротуаров водителей СИМ хотят вытеснить на велодорожки, а если же их нет - на дорогу, но в таком случае придется надеть шлем. Также среди вопросов, беспокоящих экспертов и законотворцев, - разрешенный возраст передвижения на СИМ. Его предлагается поднять с 14 до 16 лет.

Кроме того, власти планируют запретить передвигаться на СИМ двум и более людям одновременно, а также разобраться, что относить к СИМ, а что к мопедам. Предлагается электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт считать СИМ, а вот уже с большим показателем - мопедом. Напомним, если объем двигателя транспортного средства до 50 куб. см, то водителю нужно будет получить права категории «М», которая предназначена для управления малогабаритными транспортными средствами, например, легкими квадроциклами. Получить права такой категории можно с 16 лет. При объеме двигателя от 50 до 125 куб. см нужна категория «А1», которая подойдет для «слабых» мотоциклов. Получить такие права также можно с 16 лет.