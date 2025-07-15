СМИ: Путин намерен продолжить военную операцию на Украине после угроз Трампа

Президент России Владимир Путин не планирует прекращать военные действия на Украине, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о введении новых санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По словам одного из собеседников, российский лидер считает, что ни одна из сторон, включая США, не предложила ему серьезный план мирного урегулирования, и поэтому Москва будет продолжать операцию до достижения поставленных целей. Источник также отметил, что Путин положительно оценивает состоявшиеся переговоры с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и ценит отношения с Трампом, однако «интересы России для него важнее».

Трамп назвал условия для встречи с Путиным

Еще один источник указал, что Кремль не собирается выводить войска с украинской территории под внешним давлением. По данным агентства, российское руководство считает, что экономика страны способна выдержать новые санкции, включая пошлины со стороны США и ограничения со стороны Евросоюза.

По данным Reuters, среди условий, которые Москва считает необходимыми для достижения мира, — отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток, нейтральный статус Украины, сокращение ее вооруженных сил, защита русскоязычного населения и признание территориальных изменений, включая присоединение Крыма в состав России в 2014 году и включение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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