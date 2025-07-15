СМИ: Путин намерен продолжить военную операцию на Украине после угроз Трампа

Президент России Владимир Путин не планирует прекращать военные действия на Украине, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о введении новых санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По словам одного из собеседников, российский лидер считает, что ни одна из сторон, включая США, не предложила ему серьезный план мирного урегулирования, и поэтому Москва будет продолжать операцию до достижения поставленных целей. Источник также отметил, что Путин положительно оценивает состоявшиеся переговоры с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и ценит отношения с Трампом, однако «интересы России для него важнее».