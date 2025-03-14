«Возраст не учтен»: Что упустил Минтранс в новом проекте ПДД для электросамокатов
В обновленных ПДД для электросамокатов от Минтранса новшеств не много, но есть существенные недоработки, а также сомнительная инициатива об установке физических дорожных знаков, рассказала НСН Ксения Эрдман.
Проект изменений Минтранса в ПДД для электросамокатов не содержит существенных обновлений, но чтобы граждане не путались в правилах и разбирались в нюансах, уже два сезона у сервисов кикшеринга действуют обучающие школы. Об этом в беседе с НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для электросамокатов, пишет РБК. Так, водителям электросамокатов в некоторых случаях запретят проезд по тротуарам. В жилых зонах разрешат движение по тротуарам и велопешеходным дорожкам, пешеходы будут иметь приоритет. Максимальную скорость передвижения ограничат до 25 км/ч. Также электросамокатчикам запретят сигналить пешеходам, требуя уступить дорогу. Эрдман отметила, что Минтранс забыл о важном возрастном ограничении.
«Это вторая редакция правил дорожного движения, первая была 1 марта 2023 года. Вторая не сильно отличается от первой и по большому счету дублирует ее. Что касается запрета на разгон людей звонком, то тут нужно понимать, что самокатчик - гость на пешеходной зоне, поэтому мы перемещаемся так, чтобы не создавать помех и опасности пешеходам. Звонок создан для того, чтобы предупреждать о какой-то потенциально опасной ситуации. К сожалению, не поменялся возрастной подход. Все также на СИМ (средство индивидуальной мобильности - прим. НСН) разрешено ездить детям, по сути, с «нуля» лет, хотя обсуждаются инициативы по увеличению возраста пользователей до 16 лет, но пока эти нормы никак не закреплены», - рассказала она.
По словам Эрдман, обновление по обязательной установке физических парковочных знаков лишнее и неудобное для городской инфраструктуры.
«Одна из новых инициатив, которая кажется мне сомнительной, это обозначение парковочных пространств специальными физическими знаками. Тут есть нюансы: все больше городов уходят от физических парковочных конструкций в сторону так называемых виртуальных парковок. Это просто некая зона, которая обозначена, во-первых, на карте, а во-вторых, многие города наносят разметку на пешеходной зоне. Она обозначает пределы границ этой парковки. Физические конструкции несут неудобства для самого города, могут мешать уборке, парковки бывают перегружены. Виртуальная парковка решается двумя кликами в системе. В Москве 10 тысяч парковок, представьте, сколько знаков надо установить. Поэтому, я считаю, надо заниматься разметкой», - пояснила она.
Также собеседница НСН рассказала, что уже два сезона сервисы кикшеринга организовывают так называемые школы, где все желающие могут пройти краткий курс обучения вождению электросамоката.
«По статистике прошлого года по кикшерингу, граждане совершили 271 млн поездок, из которых с нарушениями только 1,5%. Вот этот мизерный процент людей на самом деле и портит репутацию. Что касается школ вождения, они проходят каждый год у всех операторов в обязательном порядке в десятках городов России. Плюс к всему, человек, который впервые берет самокат, регистрируется в системе и в обязательном порядке проходит краткий курс по управлению, потом проходит тестирование. Его могут даже не допустить к управлению самокатом. Это работает уже два сезона. У разных операторов есть инициативы и с вузами, и со школами: они приезжают и студентам, школьникам объясняют правила поведения на электросамокатах. Также ведется комплекс просветительской работы. В Москве в этом году была введена идентификация через mos.ru», - подытожила она.
Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал НСН, что Национальный автомобильный союз не видит от Минтранса осознанной государственной политики в сфере регулирования СИМ.
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