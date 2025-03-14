«Возраст не учтен»: Что упустил Минтранс в новом проекте ПДД для электросамокатов

Проект изменений Минтранса в ПДД для электросамокатов не содержит существенных обновлений, но чтобы граждане не путались в правилах и разбирались в нюансах, уже два сезона у сервисов кикшеринга действуют обучающие школы. Об этом в беседе с НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для электросамокатов, пишет РБК. Так, водителям электросамокатов в некоторых случаях запретят проезд по тротуарам. В жилых зонах разрешат движение по тротуарам и велопешеходным дорожкам, пешеходы будут иметь приоритет. Максимальную скорость передвижения ограничат до 25 км/ч. Также электросамокатчикам запретят сигналить пешеходам, требуя уступить дорогу. Эрдман отметила, что Минтранс забыл о важном возрастном ограничении.