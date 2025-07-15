СМИ: Генпрокуратура требует запретить «Рижский хлеб» из-за связи с экстремизмом

Генеральная прокуратура России направила в Родниковский суд Ивановской области иск с требованием признать экстремистским и запретить деятельность объединения производителей хлебобулочной продукции, контролирующих 50% долей компании «Рижский хлеб», работающей в регионе. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным надзорного ведомства, в состав объединения входят гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько, а также связанные с ними компании — латвийская SIA Lielezers, украинские ТОВ «Рижський хліб» и ТОВ «Хлібний гурман», а также рижский благотворительный фонд Ziedot.lv.

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Бомис, как утверждает прокуратура, является основателем и конечным бенефициаром торговой сети Lielezers, специализирующейся на производстве хлебобулочной продукции. В России его бизнес представлен через ООО «Рижский хлеб», зарегистрированное в городе Родники. Компания была основана в 2006 году самим Бомисом и гражданином РФ Сергеем Сиренко, каждому из которых принадлежит по 50% долей. По информации издания, выручка предприятия превышает 1,5 миллиарда рублей, активы оцениваются в 700 миллионов.

По утверждению Генпрокуратуры, на сайте Lielezers размещались материалы с призывами к жителям ЕС финансировать нужды украинских военных. Помимо этого, Приходько, по данным ведомства, публиковала в социальных сетях материалы, дискредитирующие российские власти и армию от имени своих компаний. Следствие полагает, что действия фигурантов направлены против интересов России и квалифицируются как экстремистская деятельность. В числе претензий к Бомису также указаны переводы более 36,8 тысячи долларов в период с 2023 по 2025 год на нужды украинского батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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