«Кровавый сезон»: В отрасли предрекли рекордный рост жертв электросамокатов
В России необходимо ужесточить наказание за нарушение правил пользования электросамокатами вплоть до уголовной ответственности, заявил НСН Константин Крохмаль.
Новый сезон электросамокатов станет самым травмоопасным в истории, так как все работы по урегулированию сферы средств индивидуальной мобильности (СИМ) были недостаточными, заявил в эфире НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Сенатор Артем Шейкин ранее выступил за введение обязательного страхования ответственности владельцев и пользователей электросамокатов, которое, по его словам, поможет защитить всех участников дорожного движения и обеспечит компенсацию ущерба в случае аварии. Как отметил Шейкин в беседе с ТАСС, особенно остро этот вопрос стоит в отношении частных владельцев электросамокатов. Крохмаль перечислил возможные способы борьбы с неконтролируемыми самокатчиками.
«По моим данным, этот сезон будет самым травмоопасным за всю историю, потому что все работы, которые были проведены, крайне сырые и недостаточные. Москва и другие города-миллионники абсолютно не готовы к такому раскладу событий - опять электросамокаты будут сбивать пешеходов, будут увечья и трупы. Никакие ОСАГО не помогут. Помогут только принудительная идентификация по Face ID, персональная привязка человека к каждому аккаунту, аутентификация частного владельца СИМ на «Госуслугах», настройка камер видеофиксации, появление патрулей, запрет передвижения электросамокатов по тротуарам, а также жесткая кара за нарушения, вплоть до уголовной ответственности», - сказал собеседник НСН.
По его словам, для пользования электросамокатами необходимо ввести несколько уровней идентификации, чтобы все понимали, кто едет на СИМ.
«Нужно максимально усложнить систему пользования электросамокатами, нужно ввести несколько уровней идентификации пользователя. Когда заходишь в электронную почту, то нужны пароль, номер телефона, авторизация на «Госуслугах» - вот так же надо сделать и с СИМами. Владелец самоката один раз пройдет верификацию и выйдет из теневой зоны, будет понятно, кто передвигается по дорогам общего пользования», - отметил эксперт.
Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал НСН, что Минтранс России уже несколько лет анонсирует комплексную реформу в сфере СИМ, но воз и ныне там.
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