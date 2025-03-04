«Кровавый сезон»: В отрасли предрекли рекордный рост жертв электросамокатов

По его словам, для пользования электросамокатами необходимо ввести несколько уровней идентификации, чтобы все понимали, кто едет на СИМ.

«Нужно максимально усложнить систему пользования электросамокатами, нужно ввести несколько уровней идентификации пользователя. Когда заходишь в электронную почту, то нужны пароль, номер телефона, авторизация на «Госуслугах» - вот так же надо сделать и с СИМами. Владелец самоката один раз пройдет верификацию и выйдет из теневой зоны, будет понятно, кто передвигается по дорогам общего пользования», - отметил эксперт.

Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал НСН, что Минтранс России уже несколько лет анонсирует комплексную реформу в сфере СИМ, но воз и ныне там.

