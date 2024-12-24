«ПДД и ответственность»: Пешеходы попросили выселить электровелосипеды на велодорожки

С 1 марта 2025 года вступит в силу новый ГОСТ на электровелосипеды, подобный ГОСТу на электросамокаты. Он позволит отделить их от мопедов, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Росстандарт. Так, производители, желающие сертифицировать свои устройства, должны ограничить их максимальную скорость 25 км/ч и предусмотреть функцию автоматического снижения скорости. Соколов отметил, что электровелосипеды часто используются в доставке из-за своего удобства.



«Без электровелосипедов, к сожалению, супермаркеты не смогут выполнять заказы. Только велосипеды имеют достаточно большой диаметр колеса, чтобы ездить зимой. Еще и кабину можно на них установить. Такие электровелосипеды в принципе превращаются в полномасштабное транспортное средство. Электровелосипеды лучше электросамокатов, потому что у последних тормозная система даже не может банально выполнять свои функции, экстренное торможение там исключено, иначе водитель электросамоката сам упадет. Зато ездят на электросамокатах люди, которые считают себя главными не только на дорогах, но и на тротуарах. Я думаю, что это просто неизбежные поправки, чтобы пешеходы могли как-то уживаться с электросамокатами и электровелосипедами. С самокатами вопрос, по-видимому, будет решен, а вот с электровелосипедами пока непонятно. Если они едут по тротуару, то занимают гораздо больше места, чем пешеход», - сказал Соколов.