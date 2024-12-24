«ПДД и ответственность»: Пешеходы попросили выселить электровелосипеды на велодорожки
Пешеходы на тротуарах должны быть в безопасности, а водители электровелосипедов должны ездить по велодорожкам, сказал НСН Владимир Соколов.
Водители электровелосипедов занимают на тротуарах больше места, чем пешеход, однако они менее опасны, чем электросамокаты, которые не могут применить экстренное торможение, сказал в эфире НСН председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов.
С 1 марта 2025 года вступит в силу новый ГОСТ на электровелосипеды, подобный ГОСТу на электросамокаты. Он позволит отделить их от мопедов, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Росстандарт. Так, производители, желающие сертифицировать свои устройства, должны ограничить их максимальную скорость 25 км/ч и предусмотреть функцию автоматического снижения скорости. Соколов отметил, что электровелосипеды часто используются в доставке из-за своего удобства.
«Без электровелосипедов, к сожалению, супермаркеты не смогут выполнять заказы. Только велосипеды имеют достаточно большой диаметр колеса, чтобы ездить зимой. Еще и кабину можно на них установить. Такие электровелосипеды в принципе превращаются в полномасштабное транспортное средство. Электровелосипеды лучше электросамокатов, потому что у последних тормозная система даже не может банально выполнять свои функции, экстренное торможение там исключено, иначе водитель электросамоката сам упадет. Зато ездят на электросамокатах люди, которые считают себя главными не только на дорогах, но и на тротуарах. Я думаю, что это просто неизбежные поправки, чтобы пешеходы могли как-то уживаться с электросамокатами и электровелосипедами. С самокатами вопрос, по-видимому, будет решен, а вот с электровелосипедами пока непонятно. Если они едут по тротуару, то занимают гораздо больше места, чем пешеход», - сказал Соколов.
По его словам, пешеходы должны быть быть уверены, что находятся в безопасности, передвигаясь по тротуарам.
«Единственный выход – создание велодорожек. Причем именно велодорожек, не дорожек для электросамокатов, потому что велосипед без мотора едет со скоростью 10-15 км/ч, а электросамокат может разогнаться до 15 км/ч, что является опасной скоростью при столкновении с пешеходом из-за неспособности электросамоката экстренно затормозить. Если же мы будем говорить о том, то электровелосипеды должны передвигаться по проезжей части, то водитель этого транспортного средства должен как минимум знать правила дорожного движения и нести ответственность. Сейчас велосипедист несет ответственность как пешеход – минимальную. Надо строить велодорожки и при проектировании новых районов обязательно учитывать такую специфику. Мы обязаны обеспечить потребности пешеходов в безопасном передвижении по тротуарам. Здесь нельзя ни в коем случае идти на компромиссы», - заявил собеседник НСН.
В свою очередь специалист по связям с общественностью в России компании Whoosh Анастасия Шевченко рассказала НСН, что электровелосипеды их компании не могут разгоняться больше 25 км/ч.
«В сервисе Whoosh электровелосипеды доступны пользователям уже несколько сезонов — и статистика показывает, что они пользуются хорошим спросом и интересом среди горожан, особенно тех, кому поездки на велосипеде знакомы и привычны. При этом, каждый наш электровелосипед оснащен внутренней программой, ограничивающей скорость — пользователь не сможет разогнаться выше 25 км/ч, даже если очень захочет. Аналогичное скоростное ограничение и у электросамокатов», - отметила Шевченко.
По ее словам, электровелосипеды сервиса Whoosh в основном используются в качестве городского транспорта.
«Наши велосипеды доступны горожанам, у нас нет специальных программ или скидок для курьеров. И по нашим данным, наши велосипеды используют как городской транспорт, а не в службах доставки. Мы поддерживаем инициативу по общим скоростным требованиям для электровелосипедов, максимальная скорость 25 км/ч оптимальна для городских условий, когда велосипедам нужно делить городское пространство с другими участниками движения. При этом, если скорость ограничена программно (как в наших устройствах), пользователю не нужно беспокоиться о соблюдении этого правила — велосипед фактически соблюдает его самостоятельно. Также у наших устройств есть два независимых тормоза», - заключила собеседница НСН.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что регистрация каждой поездки на электросамокате добавит ответственности пользователям, что положительно скажется на статистике ДТП.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Госуслугах» появится сервис для обмена сообщениями между автомобилистами
- СК РФ завел дело после крушения судна Ursa Major в Средиземном море
- СМИ: Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за короткого замыкания
- American Airlines приостановила все полеты из-за технической проблемы
- Путин включил Хинштейна и Первышова в состав Госсовета
- Суд вынес приговор двум подполковникам полиции Москвы за незаконную миграцию
- Россияне назвали Баскова лучшим телеведущим года
- Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель
- Минюст РФ предложил ввести ограничения для неплательщиков алиментов
- Медведев: Контракт на военную службу в этом году заключили почти 440 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru