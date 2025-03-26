«Утопическая история»: Введение прав на управление электросамокатами убьет кикшеринг

Вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил в пресс-центре НСН, что не поддерживает введение прав на управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ), так как считает невозможным обязать всех владельцев их получать.

«Я не поддерживаю введение прав на управление СИМ, мне кажется, что это излишнее требование, но я выступаю за определенные ограничения, особенно для курьеров, которые носятся по тротуарам с бешеной скоростью. Говоря же о правах, нужно помнить, что нужны и шлемы, и защита, непонятно, как с этим будет справляться кикшеринг, и как заставить получить права всех покупателей СИМ. Это утопическая история», — сказал Хайцеэр.