«Утопическая история»: Введение прав на управление электросамокатами убьет кикшеринг
Принятие мер по безопасности дорожного движения нужно начинать с сертификации и регистрации средств индивидуальной мобильности, введение прав на управление ими — вопрос далекого будущего, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил в пресс-центре НСН, что не поддерживает введение прав на управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ), так как считает невозможным обязать всех владельцев их получать.
«Я не поддерживаю введение прав на управление СИМ, мне кажется, что это излишнее требование, но я выступаю за определенные ограничения, особенно для курьеров, которые носятся по тротуарам с бешеной скоростью. Говоря же о правах, нужно помнить, что нужны и шлемы, и защита, непонятно, как с этим будет справляться кикшеринг, и как заставить получить права всех покупателей СИМ. Это утопическая история», — сказал Хайцеэр.
Собеседник НСН отметил, что возможное введение прав нанесет урон операторам кикшеринга.
«Если мы введем права, операторы кикшеринга потеряют немалую часть своих клиентов, среди пользователей очень мало тех, у кого есть права категории А. Это будет очень существенный удар по бизнесу. А владельцы частных СИМ вообще проигнорируют это и будут чувствовать свою безнаказанность, так как у них нет никакой идентификации. Все действия, направленные на безопасность дорожного движения, нужно вводить последовательно. Следует начинать с сертификации, с регистрации, а права — это далекое будущее. Наказывать же нарушителей можно уже с 14-16 лет, когда наступает уголовная и административная ответственность», — заключил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов призвал обязать работников службы доставки, которые пользуются СИМ, проходить специальное обучение. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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