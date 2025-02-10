«Хитры и целеустремлённы!»: Верификация не оградит подростков от электросамокатов
С позволения и немого согласия родителей подростки смогут обойти верификацию на mos. ru, нужно быть бдительными и следить за детьми, отметила в эфире НСН Ксения Эрдман.
Подростки смогут арендовать электросамокат даже после введения обязательной верификации для его использования через Mos ID, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID. Сделано это, чтобы предотвратить доступ в сервис детей и подростков. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos. ru. Эрдман отметила, что мера будет действенной, но нуждается в доработке.
«Если в Москве в среднем 300 тысяч поездок в день, то пять тысяч приходится на несовершеннолетних. То, что такая проблема есть – это очевидно. Мера безусловно будет действенной, но не стоит забывать, что подростки довольно хитры и целеустремленны. Поэтому в целом с позволения и немого согласия родителей обойти эту меру, равно как любую идентификацию, будет возможно. Просто это сложнее, поэтому процент подростков и детей точно уменьшится. В связи с этим я не устану просить родителей, у которых есть подростки, которые катаются на электросамокатах, пресекать все просьбы и мольбы на тему: «Мама, папа дайте мне пожалуйста свой ID на mos. ru для того, чтобы я взял самокат». Безопасность ребенка и окружающих превыше всего. Думаю, что дальше этот процесс (верификации – ред. НСН) будет развиваться, становиться жестче и еще более совершенным», - сказала Эрдман.
В свою очередь пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик в беседе с НСН также отметила, что подростки могут обойти обязательную верификацию через Mos ID, но сделать это будет сложно.
«Могут обойти, мы выявим и оштрафуем. Но это довольно сложно… Аккаунт на mos. ru. должен быть верифицирован. Это как банковский аккаунт или как аккаунт на «Госуслугах», они все взаимосвязаны. Передать другому аккаунт, естественно, человек может, но в этом случае у нас в Москве штраф за несовершеннолетнего на самокате 100 тысяч рублей. Вместе с тем для туристов не будет проблем. Они могут авторизоваться на mos. ru при помощи банковского приложения или «Госуслуг». Можно сделать все меньше чем за минуту», - сказала она.
Кроме того, Камойлик добавила, что сервисы аренды электросамокатов блокируют аккаунты, если выявляют на них поездку подростков.
«Мы в случае выявления детского возраста, вообще неподходящего для аренды самокатов, блокируем аккаунт, таких аккаунтов сейчас меньше 1%. Это история не про то, как их много, а про то, что внутри сервисов их не так уж и много, но они значительно аварийнее в силу возраста, чем взрослые поездки. У нас были правила, была инфраструктура. Мы начали идентифицировать пользователей в прошлом году. А в этом году через mos. ru – это инструмент, который смогут применять все операторы. И, собственно говоря, блокировка будет отраслевой. То есть, не будет возможности у детей переходить из одного сервиса в другой», - добавила собеседница агентства.
Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов рассказал НСН, что водители электровелосипедов занимают на тротуарах больше места, чем пешеход, однако они менее опасны, чем электросамокаты, которые не могут применить экстренное торможение, передает «Радиоточка НСН».
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