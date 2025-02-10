«Хитры и целеустремлённы!»: Верификация не оградит подростков от электросамокатов

Подростки смогут арендовать электросамокат даже после введения обязательной верификации для его использования через Mos ID, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что аренда электросамоката в Москве теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID. Сделано это, чтобы предотвратить доступ в сервис детей и подростков. Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos. ru. Эрдман отметила, что мера будет действенной, но нуждается в доработке.