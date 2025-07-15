РЖД начали блокировать ботов, скупавших билеты на южные направления

Российские железные дороги (РЖД) усилили меры по борьбе с перекупщиками, автоматизированно скупавшими билеты на популярные направления в южные регионы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.

По словам топ-менеджера, в прошлом году было реализовано несколько IT-решений, направленных на борьбу со спекулятивным выкупом билетов. Среди прочего, компания изменила алгоритм возврата — теперь билеты не возвращаются в систему мгновенно, а становятся доступны через два часа или утром следующего дня.