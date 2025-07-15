РЖД начали блокировать ботов, скупавших билеты на южные направления
Российские железные дороги (РЖД) усилили меры по борьбе с перекупщиками, автоматизированно скупавшими билеты на популярные направления в южные регионы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.
По словам топ-менеджера, в прошлом году было реализовано несколько IT-решений, направленных на борьбу со спекулятивным выкупом билетов. Среди прочего, компания изменила алгоритм возврата — теперь билеты не возвращаются в систему мгновенно, а становятся доступны через два часа или утром следующего дня.
Колесников также отметил, что для повышения доступности билетов был запущен сервис листа ожидания. В течение года пассажиры подали около 3,8 миллиона заявок, более 720 тысяч билетов были оформлены через систему. По оценке РЖД, до 10% пассажиров изменяют планы и возвращают билеты, что делает лист ожидания важным инструментом перераспределения мест среди реально нуждающихся.
Он подчеркнул, что особую популярность у пассажиров сохраняют поезда на юг, включая маршруты №102 «Премиум», №104 двухэтажный поезд в Адлер, а также №20 «Тихий Дон» и №30 в Ростов-на-Дону. Эти направления, по словам Колесникова, зачастую становятся целью автоматических систем выкупа билетов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru