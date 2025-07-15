В Пентагоне заявили, что сделка по оружию для Украины от союзников лишь начата

Процесс реализации сделки по поставкам американского оружия Украине за счет европейских союзников находится на начальной стадии. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в интервью политическому комментатору Чарли Кирку.

По словам Парнелла, в рамках достигнутой на июньском саммите НАТО договоренности, страны альянса обязались приобретать вооружения, произведенные в США, для последующих поставок Украине. Он подчеркнул, что соглашение предусматривает компенсацию НАТО полной стоимости переданного Вашингтоном вооружения.