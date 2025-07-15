В Пентагоне заявили, что сделка по оружию для Украины от союзников лишь начата
Процесс реализации сделки по поставкам американского оружия Украине за счет европейских союзников находится на начальной стадии. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в интервью политическому комментатору Чарли Кирку.
По словам Парнелла, в рамках достигнутой на июньском саммите НАТО договоренности, страны альянса обязались приобретать вооружения, произведенные в США, для последующих поставок Украине. Он подчеркнул, что соглашение предусматривает компенсацию НАТО полной стоимости переданного Вашингтоном вооружения.
11 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что НАТО будет закупать американское оружие, которое затем передаст Киеву. Он также заявил, что будущие поставки включают батареи системы ПВО Patriot.
Некоторые государства-члены альянса, по его словам, передадут Украине свои существующие комплексы, а США, в свою очередь, пополнят их арсеналы новыми, передает «Радиоточка НСН».
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