Количество пострадавших при ДТП с электробусами в Москве увеличилось до 14 человек

Среди них два ребенка. Девять человек и один ребенок доставлены в больницы, три человека и один ребенок от госпитализации отказались.

Столкновение двух электробусов произошло 15 июля. На месте ДТП работают девять бригад скорой помощи и Центр медицины катастроф.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что в этом году столичный парк пополнят около 650 новых электробусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

