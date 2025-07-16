Количество пострадавших при ДТП с электробусами в Москве увеличилось до 14 человек

В Москве количество пострадавших в результате автоаварии с двумя электробусами на Профсоюзной улице увеличилось до 14 человек, сообщают «Известия».

Следствие раскрыло личность виновника ДТП на Бережковской набережной в Москве

Среди них два ребенка. Девять человек и один ребенок доставлены в больницы, три человека и один ребенок от госпитализации отказались.

Столкновение двух электробусов произошло 15 июля. На месте ДТП работают девять бригад скорой помощи и Центр медицины катастроф.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что в этом году столичный парк пополнят около 650 новых электробусов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы
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