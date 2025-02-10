Вне закона: За скоростью курьеров на электровелосипедах никто не следит

По ее словам, проблема регулирования электровелосипедов заключается в том, что по закону они не относятся ни к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), ни к мопедам, для управления которыми нужны водительские права.

«Нужно понимать, что зарплата курьеров зависит от количества выполненных заказов, а значит, и от скорости. В связи с этим курьеры заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее привезти заказ на место. Кроме того, сейчас сложилась такая ситуация, что электровелосипеды – и не СИМ, и не мопеды, и не велосипеды. Получается, что в нормативно-правовых актах электровелосипеды остались нигде. Курьеры в разное время причисляют себя то к СИМ и передвигаются по пешеходной зоне, то к мопедам и перемещаются по проезжей части. Маневры курьеров на электровелосипедах часто не очень предсказуемы. Однако я лично стала замечать, что курьеры стали спешиваться при переходе через дорогу. Видно, что проводится работа внутри сервисов», - заключила Эрдман.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов заявил НСН, что водители электровелосипедов занимают на тротуарах больше места, чем пешеход, однако они менее опасны, чем электросамокаты, которые не могут применить экстренное торможение.

