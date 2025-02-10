Вне закона: За скоростью курьеров на электровелосипедах никто не следит
Электровелосипеды – и не СИМ, и не мопеды, и не велосипеды, в нормативно-правовых актах их не причисляют ни к какому виду ТС, сказала НСН Ксения Эрдман.
Ограничить скорость на электровелосипедах курьеров можно только с помощью программного обеспечения, однако в основном курьерские транспортные средства взяты в аренду, поэтому никто за их скоростью не следит, заявила в эфире НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Сотрудники ГАИ проводят в Москве рейды на курьеров, которые доставляют заказы на электровелосипедах, пишет РБК. По данным СМИ, правоохранители изымают электровелосипеды, которые, согласно ПДД, превышают максимальную возможность скорости или мощности мотора. Эрдман отметила, что скорость курьерских электровелосипедов не ограничивают из-за того, что они арендные.
«Только один оператор стал ограничивать скорость электровелосипедов своих курьеров. Все остальные многочисленные доставщики не имеют ограничения скорости, поскольку эти транспортные средства взяты в долгосрочную аренду. Естественно, у тех компаний, которые сдают эти электровелосипеды в долгосрочную аренду, нет совершенно никакой цели навешивать на них какое-то программное обеспечение и следить за их скоростью. Считается, что ответственность по соблюдению скорости лежит на водителе. Такая проблема есть. Сами по себе электровелосипеды могут развивать большую скорость, ограничить ее можно только с помощью определенного ПО, как это делают с электросамокатами», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, проблема регулирования электровелосипедов заключается в том, что по закону они не относятся ни к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), ни к мопедам, для управления которыми нужны водительские права.
«Нужно понимать, что зарплата курьеров зависит от количества выполненных заказов, а значит, и от скорости. В связи с этим курьеры заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее привезти заказ на место. Кроме того, сейчас сложилась такая ситуация, что электровелосипеды – и не СИМ, и не мопеды, и не велосипеды. Получается, что в нормативно-правовых актах электровелосипеды остались нигде. Курьеры в разное время причисляют себя то к СИМ и передвигаются по пешеходной зоне, то к мопедам и перемещаются по проезжей части. Маневры курьеров на электровелосипедах часто не очень предсказуемы. Однако я лично стала замечать, что курьеры стали спешиваться при переходе через дорогу. Видно, что проводится работа внутри сервисов», - заключила Эрдман.
Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов заявил НСН, что водители электровелосипедов занимают на тротуарах больше места, чем пешеход, однако они менее опасны, чем электросамокаты, которые не могут применить экстренное торможение.
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