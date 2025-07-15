Пять треков и два дуэта: Солист «Иванушек» рассказал о планах на будущее
15 июля 202521:59
Олег Цуриков
Ярослав Харитонов
Кирилл Андреев рассказал спецкору НСН о ближайших событиях в своей сольной карьере.
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев сообщил спецкору НСН о том, какие треки он готовит и с кем хотел бы записать совместные композиции.
«Будет пять композиций, которые я буду полностью реанимировать. Делаю новые аранжировки с замечательным музыкантом, композитором Игорем Арзаевым, который родился в один день с Игорем Матвиенко. Буквально сейчас уже закончена работа с песней "Десять дней в сентябре". Надеюсь, что на нее будет снят клип. Она классная получилась, такая драйвовая, качает очень хорошо. Мой стиль — хорошая поп-музыка, иногда приджазованная, но главное, чтобы она легла на сердце, на душу и полюбилась публике. Тем более некоторые песни уже нравятся, такие как “Первые слова”, “Дышу тобой”, “Мама”, “Мужские слезы”, на них уже сняты клипы. Сейчас я бы спел бы с удовольствием с Этери Бериашвили, она потрясающая, а потом я очень хочу, чтобы у нас получился дуэт c легендарной и мегаталантливой Ириной Понаровской», — рассказал он на ежегодной премии «Fashion Summer Awards 2025».
Ранее Андреев заявил спецкору НСН, что джаз всегда будет в моде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru