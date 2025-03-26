«Метод кнута»: Самокатчиков предложили проучить штрафами и общественным контролем

«Топ-3 нарушений на прокатных электросамокатах — это поездки вдвоем, детские поездки и неспешивание на пешеходных переходах, мы можем их отслеживать и анализировать. Наверное, самый эффективный способ борьбы — это повышение штрафов, пока соблюдение правил не дошло до автоматизма. На базе Telegram работает чат-бот “Самокаты: общественный контроль” более чем в 90 городах России, у каждого оператора есть служба поддержки. Нужно сфотографировать самокат, передать информацию с местом и временем, еще лучше, если на камеру попадут номера, а дальше — вопрос техники. Штрафы за нарушения с прошлого сезона были значительно увеличены — они составляют от 500 рублей за неправильно припаркованный самокат до 150 тысяч рублей. В Москве самые высокие штрафы в России за поездки вдвоем и за детские поездки — 100 тысяч рублей. Нужно объединяться и так воспитывать пользователей, если по-другому не получается, будем применять метод кнута. Также в Москве работают камеры фото- и видеофиксации», — сказала Эрдман.

Ранее вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что не поддерживает введение прав на управление СИМ, так как считает невозможным обязать всех владельцев их получать. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

