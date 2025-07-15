Россиян предупредили о рисках для авторынка из-за пошлин на машины из Китая

Введение новых пошлин на автомобили из Китая и повышение утилизационного сбора могут осложнить положение китайских автопроизводителей, которые стали ключевыми игроками на российском рынке после ухода западных брендов. Об этом в комментарии «Известиям» заявил генеральный директор агрегатора по поиску автомобилей Likvi Александр Коротков.

По мнению эксперта, китайские компании не только сохранили присутствие в России, но и начали локализацию производства, создавая рабочие места в регионах. Он отметил, что рынок начал демонстрировать признаки восстановления — вторая неделя июля стала рекордной по продажам с начала сезона. Коротков призвал дать отрасли время на адаптацию к новым условиям.