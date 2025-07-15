Россиян предупредили о рисках для авторынка из-за пошлин на машины из Китая
Введение новых пошлин на автомобили из Китая и повышение утилизационного сбора могут осложнить положение китайских автопроизводителей, которые стали ключевыми игроками на российском рынке после ухода западных брендов. Об этом в комментарии «Известиям» заявил генеральный директор агрегатора по поиску автомобилей Likvi Александр Коротков.
По мнению эксперта, китайские компании не только сохранили присутствие в России, но и начали локализацию производства, создавая рабочие места в регионах. Он отметил, что рынок начал демонстрировать признаки восстановления — вторая неделя июля стала рекордной по продажам с начала сезона. Коротков призвал дать отрасли время на адаптацию к новым условиям.
Для поддержки спроса он предложил снизить ключевую ставку и расширить программу льготного автокредитования, в частности для владельцев автомобилей старше 15 лет, которые пользуются ими уже несколько лет.
Коротков также подчеркнул, что китайские производители смогли удовлетворить растущие ожидания россиян в отношении автомобилей — от безопасности и комфорта до экономичности и вместительности. Он добавил, что отечественные бренды также стремятся к повышению качества, отметив в этой связи новую модель Lada Azimut от АвтоВАЗа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru