Трамп отказался передавать Киеву дальнобойные ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует передавать Украине ракеты большой дальности. Об этом он сообщил журналистам во время поездки в Питтсбург, сообщает пресс-пул Белого дома.

Отвечая на вопрос о возможности таких поставок, американский лидер подчеркнул: «Нет, мы не собираемся этого делать». Он также добавил, что, по его мнению, украинский президент Владимир Зеленский «не должен нацеливаться на Москву».

СМИ: Трамп заявил, что Зеленскому не следует наносить удары по Москве

Заявление прозвучало на фоне публикации Financial Times, в которой утверждалось, что во время недавнего телефонного разговора с Зеленским Трамп якобы интересовался возможностью нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу. По данным издания, Зеленский выразил готовность это сделать при условии получения соответствующего вооружения.

В Белом доме позже опровергли эти сведения, пояснив, что высказывания Трампа были вырваны из контекста и неправильно интерпретированы. Кремль, в свою очередь, заявил, что подобные сообщения чаще всего оказываются фейковымы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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