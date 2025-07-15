Трамп отказался передавать Киеву дальнобойные ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует передавать Украине ракеты большой дальности. Об этом он сообщил журналистам во время поездки в Питтсбург, сообщает пресс-пул Белого дома.

Отвечая на вопрос о возможности таких поставок, американский лидер подчеркнул: «Нет, мы не собираемся этого делать». Он также добавил, что, по его мнению, украинский президент Владимир Зеленский «не должен нацеливаться на Москву».