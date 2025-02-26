«Без контроля»: Автомобилисты призвали регистрировать электросамокаты
Государство сегодня никак не контролирует электросамокаты, этот транспорт необходимо ввести в правовое поле, сказал НСН Антон Шапарин.
Все частные средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо регистрировать, чтобы государство могло хоть как-то контролировать электросамокатчиков, моноколесистов и других, заявил в эфире НСН глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Замминистра транспорта Валентин Иванов ранее заявил, что Минтранс РФ выступает за введение возрастных ограничений на вождение электросамокатов. Соответствующий законопроект был рассмотрен в правительстве и находится на доработке. Шапарин усомнился в том, что предложения Минтранса будут приняты.
«Ни о каком возрастном ограничении сейчас речи идти не может, потому что у государства нет инструментов контроля за пользователями электросамокатов или любой подобной техники. Мы не можем без государственных регистрационных знаков установить, кто на самокате едет с помощью камер фото-видео фиксации. Сотрудники госавтоинспекции не присутствуют на каждом перекрестке, да и догнать даже на патрульном автомобиле электросамокат просто невозможно. Самокатчик повернет во двор и, соответственно, был таков. Это очередные довольно странные, оторванные от жизни предложения Министерства транспорта, которые снова абсолютно не будут приняты», - сказал собеседник НСН.
По его словам, электросамокаты необходимо ввести в правовое поле.
«Единственные, кто сможет исполнять эти требования и уже это делает, это сервисы кикшеринга. Они могут контролировать свою аудиторию. Частный электросамокат может купить кто угодно. Нужен целый новый раздел в КОАП, нужна система регистрации. Электросамокаты необходимо полностью вводить в правовое поле. У государства всего два инструмента контроля электросамокатчиков – камеры и инспекторы полиции. Инспекторы поймать никого не смогут. Необходима регистрация электросамокатов, моноколес и любого подобного транспорта. В таком случае за ними смогут смотреть камеры, тогда получится хотя бы относительный навести порядок в этой сфере», - отметил Шапарин.
Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов заявил НСН, что водители электровелосипедов занимают на тротуарах больше места, чем пешеход, однако они менее опасны, чем электросамокаты, которые не могут применить экстренное торможение.
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