«Без контроля»: Автомобилисты призвали регистрировать электросамокаты

По его словам, электросамокаты необходимо ввести в правовое поле.

«Единственные, кто сможет исполнять эти требования и уже это делает, это сервисы кикшеринга. Они могут контролировать свою аудиторию. Частный электросамокат может купить кто угодно. Нужен целый новый раздел в КОАП, нужна система регистрации. Электросамокаты необходимо полностью вводить в правовое поле. У государства всего два инструмента контроля электросамокатчиков – камеры и инспекторы полиции. Инспекторы поймать никого не смогут. Необходима регистрация электросамокатов, моноколес и любого подобного транспорта. В таком случае за ними смогут смотреть камеры, тогда получится хотя бы относительный навести порядок в этой сфере», - отметил Шапарин.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов заявил НСН, что водители электровелосипедов занимают на тротуарах больше места, чем пешеход, однако они менее опасны, чем электросамокаты, которые не могут применить экстренное торможение.

