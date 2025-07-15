Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область выросло до 27 человек
В результате атаки беспилотного летательного аппарата на Воронежскую область утром 15 июля количество пострадавших увеличилось до 27 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, медицинская помощь потребовалась 27 пострадавшим. Из них 14 человек, включая четырех несовершеннолетних, были госпитализированы. Состояние двоих раненых оценивается как тяжелое. Остальные пострадавшие получили помощь амбулаторно.
Ранее сообщалось о 24 пострадавших в результате удара.
Гусев также уточнил, что размещение в пункте временного пребывания потребовалось лишь трем семьям. Им предоставили комнаты в городском санатории. Большинство жителей, чье жилье было повреждено, временно остановились у родственников и отказались от размещения в ПВР. В регионе продолжаются восстановительные работы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru