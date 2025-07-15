Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область выросло до 27 человек

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на Воронежскую область утром 15 июля количество пострадавших увеличилось до 27 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, медицинская помощь потребовалась 27 пострадавшим. Из них 14 человек, включая четырех несовершеннолетних, были госпитализированы. Состояние двоих раненых оценивается как тяжелое. Остальные пострадавшие получили помощь амбулаторно.