Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область выросло до 27 человек

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на Воронежскую область утром 15 июля количество пострадавших увеличилось до 27 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, медицинская помощь потребовалась 27 пострадавшим. Из них 14 человек, включая четырех несовершеннолетних, были госпитализированы. Состояние двоих раненых оценивается как тяжелое. Остальные пострадавшие получили помощь амбулаторно.

При ночной атаке дронов на Воронеж пострадали 16 человек

Ранее сообщалось о 24 пострадавших в результате удара.

Гусев также уточнил, что размещение в пункте временного пребывания потребовалось лишь трем семьям. Им предоставили комнаты в городском санатории. Большинство жителей, чье жилье было повреждено, временно остановились у родственников и отказались от размещения в ПВР. В регионе продолжаются восстановительные работы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиВоронежская Область

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