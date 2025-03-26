«Можно и без прав»: В Госдуме потребовали обязать доставщиков проходить обучение ПДД

Введение прав, аналогичных водительским, на управление средствами индивидуальной мобильности не требуется, однако доставщики должны проходить специальное обучение, поскольку они часто нарушают правила и попадают в ДТП с пешеходами, сказал НСН Александр Спиридонов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН призвал обязать работников службы доставки, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности (СИМ), проходить специальное обучение.

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«На мой взгляд, введение прав, аналогичных водительским, не требуется. Особенно это касается пользователей личных СИМ. Доставщики же, которые пользуются такими средствами, должны проходить определенное обучение. Это проблемный момент, поскольку многие сталкиваются с тем, что такие водители не соблюдают правила, происходят столкновения с пешеходами. Поэтому допуск доставщиков к работе, считаю, возможен только после обучения», — сказал Спиридонов.

Ранее вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что приоритетным является вопрос об обязательной сертификации средств индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатов, а не о снижении их мощности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГосдумаНарушения ПДДПДДОбучениеэлектросамокат

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