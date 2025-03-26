«Можно и без прав»: В Госдуме потребовали обязать доставщиков проходить обучение ПДД
Введение прав, аналогичных водительским, на управление средствами индивидуальной мобильности не требуется, однако доставщики должны проходить специальное обучение, поскольку они часто нарушают правила и попадают в ДТП с пешеходами, сказал НСН Александр Спиридонов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН призвал обязать работников службы доставки, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности (СИМ), проходить специальное обучение.
«На мой взгляд, введение прав, аналогичных водительским, не требуется. Особенно это касается пользователей личных СИМ. Доставщики же, которые пользуются такими средствами, должны проходить определенное обучение. Это проблемный момент, поскольку многие сталкиваются с тем, что такие водители не соблюдают правила, происходят столкновения с пешеходами. Поэтому допуск доставщиков к работе, считаю, возможен только после обучения», — сказал Спиридонов.
Ранее вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что приоритетным является вопрос об обязательной сертификации средств индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатов, а не о снижении их мощности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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