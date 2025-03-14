Минтранс предложил устанавливать дорожные знаки для парковки электросамокатов

Также водителям электросамокатов запретят проезд по тротуарам, если вес средства передвижения больше 35 кг. А максимальную скорость передвижения ограничат 25 километров в час. При обгоне пешеходов самокатчики должны будут снизить скорость до 10 километров в час. Также им будет запрещено сигналить пешеходам в надежде, что те уступят им дорогу.

Сенатор Артем Шейкин ранее выступил за введение обязательного страхования ответственности владельцев и пользователей электросамокатов, которое, по его словам, поможет защитить всех участников дорожного движения и обеспечит компенсацию ущерба в случае аварии. Как отметил Шейкин в беседе с ТАСС, особенно остро этот вопрос стоит в отношении частных владельцев электросамокатов.

Новый сезон электросамокатов станет самым травмоопасным в истории, так как все работы по урегулированию сферы средств индивидуальной мобильности (СИМ) были недостаточными, заявил в эфире НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Министерство транспорта Московской области объявило о старте в регионе сезона аренды электросамокатов 7 марта, передает «Радиоточка НСН».

