Минтранс предложил устанавливать дорожные знаки для парковки электросамокатов

Минтранс предлагает устанавливать дорожные знаки для парковки электросамокатов, пишет РБК со ссылкой на рабочую версию проекта.

В таком случае парковка для самокатчиков будет возможна только там, где будут установлены специальные знаки от Госавтоинспекции. При этом предлагается разрешить стоянку без знаков, если это не будет помехой для пешеходов.

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Также водителям электросамокатов запретят проезд по тротуарам, если вес средства передвижения больше 35 кг. А максимальную скорость передвижения ограничат 25 километров в час. При обгоне пешеходов самокатчики должны будут снизить скорость до 10 километров в час. Также им будет запрещено сигналить пешеходам в надежде, что те уступят им дорогу.

Сенатор Артем Шейкин ранее выступил за введение обязательного страхования ответственности владельцев и пользователей электросамокатов, которое, по его словам, поможет защитить всех участников дорожного движения и обеспечит компенсацию ущерба в случае аварии. Как отметил Шейкин в беседе с ТАСС, особенно остро этот вопрос стоит в отношении частных владельцев электросамокатов.

Новый сезон электросамокатов станет самым травмоопасным в истории, так как все работы по урегулированию сферы средств индивидуальной мобильности (СИМ) были недостаточными, заявил в эфире НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Министерство транспорта Московской области объявило о старте в регионе сезона аренды электросамокатов 7 марта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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