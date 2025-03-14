Минтранс предложил устанавливать дорожные знаки для парковки электросамокатов
Минтранс предлагает устанавливать дорожные знаки для парковки электросамокатов, пишет РБК со ссылкой на рабочую версию проекта.
В таком случае парковка для самокатчиков будет возможна только там, где будут установлены специальные знаки от Госавтоинспекции. При этом предлагается разрешить стоянку без знаков, если это не будет помехой для пешеходов.
Также водителям электросамокатов запретят проезд по тротуарам, если вес средства передвижения больше 35 кг. А максимальную скорость передвижения ограничат 25 километров в час. При обгоне пешеходов самокатчики должны будут снизить скорость до 10 километров в час. Также им будет запрещено сигналить пешеходам в надежде, что те уступят им дорогу.
Сенатор Артем Шейкин ранее выступил за введение обязательного страхования ответственности владельцев и пользователей электросамокатов, которое, по его словам, поможет защитить всех участников дорожного движения и обеспечит компенсацию ущерба в случае аварии. Как отметил Шейкин в беседе с ТАСС, особенно остро этот вопрос стоит в отношении частных владельцев электросамокатов.
Новый сезон электросамокатов станет самым травмоопасным в истории, так как все работы по урегулированию сферы средств индивидуальной мобильности (СИМ) были недостаточными, заявил в эфире НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Министерство транспорта Московской области объявило о старте в регионе сезона аренды электросамокатов 7 марта, передает «Радиоточка НСН».
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