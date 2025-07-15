В Подмосковье в подвале дома погибли пожилые супруги и их 15-летний внук
В деревне Полуэктово Рузского округа Московской области обнаружены тела пожилой супружеской пары и их 15-летнего внука. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По предварительным данным, погибшие проводили в подвале частного дома работы по гидроизоляции. Следствие установило, что пенсионерам помогал внук. Визуальных признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Прокуратура уточнила, что трагедия произошла на улице Речной. Основной рассматриваемой версией случившегося является отравление парами мастики, используемой при ремонте.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
Это не первый подобный случай: в сентябре 2024 года в Красноярском крае от отравления инсектицидом скончались четверо детей. Причиной стала неправильная дозировка и нарушение правил безопасности со стороны отца семейства. Тогда мужчине было предъявлено обвинение по той же статье УК, «Радиоточка НСН».
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